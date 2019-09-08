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特權爭議狂爆！南韓近半民眾反對曹國任法務部長　文在寅料明公布結果

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▲▼面臨政治生涯最大危機的法務部長候選人曹國曾任大總統祕書室民政首席祕書官。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 首爾大學法律系教授出身的曹國曾任大總統祕書室民政首席祕書官。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統文在寅親自提名的54歲法務部長候選人曹國一家人連環爆出特權爭議，預計明天會公布任命與否。但國營廣播電視公司KBS節目〈日曜診斷LIVE〉今（8）日稍早公開的民調顯示，49%受訪者反對曹國出任，贊成者僅37%。

曹國的國會人事聽證會6日在全國關注之下展開，沒想到聽證會接近尾聲時，檢方以偽造文書罪名，起訴任職於東洋大學的曹國妻子鄭京心（音譯）。鄭京心涉嫌在2012年9月7日偽造該大學校長頒發給女兒的表揚獎狀，成為她申請就讀釜山大學醫學專門研究所的關鍵。

〈日曜診斷LIVE〉委託民意調查專門機構「韓國研究」，7日訪問全國1300名19歲以上成人。結果顯示，49%受訪者反對任命曹國為法務部長，37%回答贊成，另有14%民眾回答「不知道」。此外，高達59%受訪者認為，人事聽證會並未消除籠罩曹國的種種特權爭議。

青瓦台相關人士稍早接受《韓聯社》電訪時透露，文在寅持續了解青瓦台內外對曹國人事案的意見。還有消息人士指出，由於10日原訂舉行國務會議，9日部長名單就會出爐。若文在寅有意強行任命任命，讓曹國參加10日的會議，9日就必須通過任命案及授予任命狀。

►女兒實習2周就發表論文！文在寅提名愛將任法務部長…特權醜聞連環爆

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