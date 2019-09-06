「同志教父」強摟直男喇舌…挑逗「要把你掰彎」挨告　北院低調出庭

▲「同志教父」賴杞豐涉猥褻男學生，9月6日至北院開庭面對記者提問，回酸「你們都八卦」。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

有「同志教父」稱號的賴杞豐於2018年6月間，邀男同學到酒吧狂歡，賴男明知這位「小鮮肉」是喜歡女生的直男，卻強吻還逼他上演「嘴對嘴」餵花生的「基情」橋段，並挑逗說道，「我可以把你掰彎」。受害男學生不甘受辱提告，檢方依強制猥褻將賴男起訴。北院9月6日首度開庭，賴男似乎不想在外給人看，等到開庭時間接近時，才匆匆進場，在庭務人員確認身分時，僅表示「是當事人」。

賴杞豐曾任實踐大學特聘助教，鑽研心理學20餘年，並取得博士學位，著有「與自己相遇」一書；賴杞豐有過一段婚姻，卻因愛上男生而離婚，並曾經經營同志酒吧FUNKY。

賴杞豐於2018年6月間，邀請男同學到酒吧狂歡，但男同學到了現場才知這是「同志酒吧」；席間眾人玩High了，賴男要求男學生用嘴餵他花生，男同學雖不情願，但畏於賴男「老師」身分，又經不住眾人起鬨，便這麼「撩落去」了；不料賴男竟「趁勝追擊」，一把摟住男學生的肩膀，強行「喇舌」得逞。

男同學又驚又羞，趕緊將賴男推開，不料賴男見狀更加興奮，還挑逗地說，「我可以把你掰彎」，接著又出手摸男同學下體及臀部，男同學氣急敗壞下大聲喝止，賴男才自討沒趣停手。

賴男於出庭結束後，面對記者提問不做回應，僅說「你們就拍吧」；記者一路跟拍，並提到若有想澄清的部分，我們可以幫忙，卻只得到賴男回酸，「你們才沒那麼好心，你們只是八卦而已」，隨後戴上帽子離開法院。全案將擇期再開。