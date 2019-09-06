劇場導演謝東寧癌逝享年51歲　生前願：離開時最想「成為一道光」



▲台灣知名的劇場導演謝東寧病逝，享年51歲。（圖／翻攝自謝東寧臉書Tung Ning Hsieh）

記者林育綾／台北報導

台灣知名的劇場導演謝東寧在昨（5日）晚間19:21病逝於台大醫院，享年51歲。妻子劉天涯在臉書沈痛宣布此消息，表示「最愛最愛的老公大東」在安寧病房內平靜地辭世，而他生前說過離開時最想「成為一道光」。消息一出讓劇場界和戲迷相當難過不捨，紛紛表示哀悼並留言說「大東如光美麗離去」、「變成光，作品跟人一樣閃耀，永遠留存！」

謝東寧出生於1968年，擔任「盜火劇團」團長兼藝術總監，1年多前開始抗癌，依然一邊進行戲劇工作，他曾說過「希望每人都能懂得適度強迫自己放假、休息，珍惜健康」，後來也把劇場當作抗癌路上的調劑。



▲劇場導演謝東寧癌逝，妻子劉天涯深夜在臉書發文。（圖／翻攝自劉天涯臉書）

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妻子劉天涯深夜在臉書發文「僅以最沉痛的心情，向大家宣佈：我最愛最愛的老公大東，已於9月5日晚間19：21分，在台大醫院安寧病房平靜地辭世。在這一年多的抗癌之路上，要謝謝陪伴著他的師長與親朋好友們。大東最後的這段路走得很安詳，也是他最大的福氣。」

她也提到，「大東之前曾經跟我說過，他最想的是，在自己離世的時候，成為一道光。我最親愛的，請你跟著菩薩的光離開，從此再也沒有痛苦和折磨了。今晚，把家裡所有的燈都打開，感覺得到他就陪伴在我身邊，就和七年來的每個夜晚一樣。」



▲劇場導演謝東寧生前說過，離開時最想「成為一道光」。（圖／翻攝自謝東寧臉書Tung Ning Hsieh）

而告別式的細節將隨後公佈，她表示若有朋友們這幾天想看看大東，牌位在龍巖-台北會館B館 （台北市中山區民權東路2段125號，1樓1號），開館時間為7：30-20：30，「如果您有來，剛好我不在的話，請您一定要記得在簽名簿上留下您的名字，好讓我為您表達謝意。」

親友以及劇場界友人、劇迷得知消息也紛紛哀悼，「大東是一道美麗的光！一路好走」「光，無所不在，愛如是！」「天涯珍重、平安。大東如光美麗離去」「變成一道光，讓作品跟人一樣閃耀著，永遠的留存著，保重，平安」「希望他這道光照亮陪伴妳未來的路」「勇敢的天涯，保重，妳一直是大東的光。我們旁觀著都感受到溫暖。祝福大東安息。」