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國票金娶親安泰銀？　顧立雄：絕對不是到市場買菜那麼簡單

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▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金融圈傳出併購消息，國票金大股東旺旺集團與安泰銀行大股東私募基金隆力傳出簽下意向書，且併購資金達350億元。金管會主委顧立雄今（5）日對此表示，目前尚未看到正式申請案，但可想像該案還有很多關卡要過，絕對不是像到市場買青菜、蘿蔔那麼簡單。

金管會主委顧立雄今天出席《天下雜誌》「天下企業公民獎」頒獎典禮，他會前受訪時表示，關於國票金控擬併購安泰銀的消息，目前尚未看到正式申請案，因此無法就具體事項來評論，這絕對不是如同到菜市場買蘿蔔、青菜一樣簡單，且涉及到原來已申請的純網銀，以及樂天是否同意併購另一家，必須先取得樂天的理解和同意。

請繼續往下閱讀...

顧立雄指出，國票金擔任純網銀的股東，所以要拿40餘億出來，但國票做為金控要併購安泰的話，就他的理解，國票金手頭並沒有那麼多現金，可能須辦理現金增資，不過檢視國票金股權，某種程度來說是分散的，而外界所說的旺旺集團握有國票金持股10.26%，主要是過去國票金註銷庫藏股而減資形成的，並沒有經過大股東適格性審查，因此未來誰同意增資、股東及董事等相關意見，可想像的是，很多具體事項尚未釐清前，他認為，「這案件沒辦法具體、明確講說過還不過，目前還言之過早」，這並非是簡單的一件事，還有很多關要過。

在不是併購一家銀行的前提下，純網銀未來有現金增資的需求一事，顧立雄則說，若既有國票現增需拿出資金，因為是純網銀股東，而不是國票的股東拿出來，因此在這點只要沒有涉及政治，就沒有問題，但若回頭要求國票大股東現增，出現部分人同意、部分人不同意，造成有些人持股會增加10%以上，一樣也要經過大股東適格性審查。

至於產金分離的政策態度，顧立雄表示，大股東適格性審查跟產金分離儘管有某種程度的連結，但也不全然是同一件事，產金分離目的是在避免利害關係人交易，現在一方面要股東持股透明化申報，另一方面建立利害關係人的檢核機制，就是為避免餘利害關係人交易，所有大股東不可避免都有另外的事業，產金分離也許不構成真正進入大股東的門檻限制，但也是作為審核標準之一。

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