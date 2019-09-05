快訊／李猷龍疑公車私用　郭台銘挺蔡沁瑜：繼續倚重長才

▲蔡沁瑜。（資料照／記者宋良義攝）

記者楊蕓／台北報導

新竹縣文化局長、郭台銘陣營發言人蔡沁瑜丈夫李猶龍，疑涉公車私用與採購案，郭台銘辦公室發表聲明表示，非涉及郭台銘事務不予回應，至於蔡沁瑜到任以來表現備受各方好評，「郭台銘先生特別表達完全信任蔡副執行長，未來也會繼續倚重其長才，此案完全尊重蔡發言人及其家人所做處理。」

郭台銘辦公室群組稍早發布聲明回應，關於媒體報導李猶龍局長赴調查站說明案件一事，因非涉及郭台銘先生相關事務，本辦公室無相關回應。另外，「蔡副執行長自到任以來，盡忠職守，表現備受各方好評，郭台銘先生特別表達完全信任蔡副執行長，未來也會繼續倚重其長才，此案完全尊重蔡發言人及其家人所做處理。」

新竹縣文化局5日上午遭新竹檢調調查，新竹地檢署檢察官指揮新竹市調站，共出動10餘人前往縣府展開大動作搜索，前中央廣播電台長，現任文化局長李猶龍則因疑涉貪瀆案遭帶回，還有徐姓秘書、科員、司機等共4人目前都仍在新竹市調站接受調查。

現年54歲的李猶龍目前是新竹縣長楊文科2018年順利當選後才挖角到竹縣文化局擔任局長，兼任新聞發言人。據了解，家住台北的李猶龍疑利用職務之便將公務車開回家，時間長達5個多月，更將油費及ETC過路費報公帳，因此遭到檢舉而被調查。