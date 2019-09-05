　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone將「兩萬有找」？日媒爆：明年春天將看到4.7吋iPhone SE 2

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

台灣之星3/29開放iPhone SE預購，加推iPhone 6s優惠

▲入門級iPhone手機可望在明天春天亮相。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／綜合報導

iPhone手機價格總是被外界戲謔「最具有創新性」，每每推出總是屢創新高；不過現在有日本媒體指稱，蘋果將可能在2020年春季時推出廉價版的iPhone，價格帶將落在台幣兩萬元以下，此款廉價版新産品的螢幕尺寸可能與2017年上市的4.7吋iPhone 8一樣，並以較為低廉低液晶面板來降低價格。

根據《日經》報導，這款廉價版的iPhone有可能是2016年上市的iPhone SE的後繼產品，最快將在2020年春季上市。而下週即將到來的秋季新品發表會上，應該還是會以高端機型為主。

事實上，蘋果手機近年來因為定價過高、手機市場飽和，以及美中間關係緊張而銷售量下滑，為了力挽頹勢，推出較為低廉的iPhone的確不失為一種方式。且《日經》認為，這款4.7吋的手機新品，大部分採用的零組件都將與高端產品一樣，且若是真推出這項產品，可能將與三星Galaxy A系列產品搶市。

據了解，Apple先前推出的iPhone SE產品價格為399美元起，當時廣受已開發國家年輕人好評，根據統計，直至2018年為止，iPhone SE在全球銷售了約4,000萬部，在高價位手機推不動市場需求下，Apple可能將再採「入門級」手機策略。

ET快訊
日京急線列車撞卡車「3車廂出軌翻覆」　逾30人受傷現場漫黑煙
陳明文掉300萬引風波！子創業計畫腰斬　他調監視器證清白：將
理科太太爆紅半年「點閱剩10萬」！毀人心2原因…網怒：太超過
快訊／新北3嫌涉殺人「棄屍礁溪」！林口警方逮人　全案偵訊中
完整優惠一次看！政院拍板加碼10億　國旅推「夜市200元抵用
ㄚ頭手搖飲店夯全球開22間店　派駐海外人手不足...超優福利
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

快訊／三星Galaxy Fold回歸！9/6韓國上市...但不在台灣推出

自家CEO帳號也被盜！Twitter宣布暫停簡訊推文功能　

iPhone將「兩萬有找」？日媒爆：明年春天將看到4.7吋iPhone SE 2

華碩IFA宣布筆電入新血　子品牌ProArt要搶創作者市場

Android攻擊程式價格首度超越iOS！喊價最高近8千萬　較去年飆漲12倍　

宏碁參展柏林IFA　電競座艙再進化按摩功能

三星首款A系列5G手機問世　Galaxy A90 5G專為直播時代而生

Android 10登場！使用前你應該要知道10件事

打擊不實報導！培養民眾思辨能力　Facebook「數位公民」平台上線

累積換機票！KLOOK跨界組成「旅行便利者聯盟」　擴大在台投資20億元

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

低溫烹調「舒肥法」原來超簡單！？ 台灣師傅低成本製作法式高級牛排

媽一轉頭見牠眼神示意「買球球」萌翻網友求情：拜託買給牠啦～

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

車流時速破百...兩人牽手穿國道 網嚇壞：差點抄到歸天的捷徑R！

快訊／三星Galaxy Fold回歸！9/6韓國上市...但不在台灣推出

自家CEO帳號也被盜！Twitter宣布暫停簡訊推文功能　

iPhone將「兩萬有找」？日媒爆：明年春天將看到4.7吋iPhone SE 2

華碩IFA宣布筆電入新血　子品牌ProArt要搶創作者市場

Android攻擊程式價格首度超越iOS！喊價最高近8千萬　較去年飆漲12倍　

宏碁參展柏林IFA　電競座艙再進化按摩功能

三星首款A系列5G手機問世　Galaxy A90 5G專為直播時代而生

Android 10登場！使用前你應該要知道10件事

打擊不實報導！培養民眾思辨能力　Facebook「數位公民」平台上線

累積換機票！KLOOK跨界組成「旅行便利者聯盟」　擴大在台投資20億元

江永田／在施捨？老農津貼每小時增加1.5元！

星．上妝／Jennie最新美妝代言照釋出　網讚：天使般美貌

BMW油電跑車i8推出限量200台告別特仕版　2019年底宣布正式停產

女友爽戰小王！綠光男狂講壞話　她怒拿「2張對比照」攤牌…網叫絕：一刀斃命

演習中飾演反派！豬隊友反擊時「射偏」...大馬軍官中彈慘死

5.5公尺巨鱷吞食4公尺同類！　她目睹恐怖景象：新人在爭地盤

青少年脊椎側彎「每50人就有1個」姿勢不良非致病原因

蕭敬騰「火孩兒」造型被周杰倫虧　庾澄慶一句話嗆爆：他懂個屁啊！

專訪／女生在面前哭出來⋯　竹內涼真男友力max：抱緊處理！

獨／2年前沒了寶寶！　活動當天「同場女星狂喜宣布懷孕」…阿諾淚崩自責悲慟

3C家電熱門新聞

日媒：春天將看到4.7吋iPh..

買iPhone XS Max ..

Note 10崩解Apple信..

使用Android 10前你應..

累積換機票！KLOOK跨界組成..

Android攻擊程式價格首度..

宏碁參展柏林IFA　電競座艙再..

舊款iPhone下殺七折！ ..

Apple Watch三項新專..

華碩IFA宣布加入筆電子品牌P..

三星下款摺疊手機合起來是「方形..

手機吹冷氣會秀逗？　專家：主機..

果粉想要小型iPhone　專家..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

更多熱門

相關新聞

果粉想要小型iPhone　專家：不太可能

蘋果10月將舉行新品發表會，引發果粉各種猜測，有一批粉絲相當希望再推出一款尺寸小，可以輕易放進口袋的iPhone，甚至有人自製的「假新機」的介紹片，點閱數超高，顯示大家的期待。不過專家分析，基於成本等因素的考量，蘋果不太可能再推出小型手機。

2款iPhone淘汰！iOS 13支援名單曝光

iPhone SE 2新消息　規格一次看

iPhone XE預計今年第三季亮相

蘋果上架iPhone SE特別版　7700元買得到

關鍵字：

4.7吋iPhone SE 2iPhone 8iPhone SE

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員超怕接的單！揭密點這種最討厭

龔慈恩被爆控制欲毀20年婚！19歲正妹女兒首回應

女到牧場打工跌攪拌機慘死…取出屍塊

好市多新品「馬鈴薯條」爆紅！網一看洗版搶爆

28歲小鮮肉鄭亦麟　將任台船子公司董事

foodpanda外送員騎「BMW重機」！她看傻了…

曾創台無間道貓霖幫！老大遭槍殺

玲玲龜步2地區豪大雨！全台連雨5天

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

美艷人妻當街遭「左右一刀」割喉噴血

這顆「變態曲球」 讓打者傻眼吃K

被追怕狗10年　她餵浪浪認出冤家

超正女師跳樓慘死！留語音揭死亡真相

玲玲大雨炸！北北基宜大雨特報

鏡頭一晃「校花級女星」場邊看球賽！

更多

最夯影音

更多

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面