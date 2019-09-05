iPhone將「兩萬有找」？日媒爆：明年春天將看到4.7吋iPhone SE 2

▲入門級iPhone手機可望在明天春天亮相。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／綜合報導

iPhone手機價格總是被外界戲謔「最具有創新性」，每每推出總是屢創新高；不過現在有日本媒體指稱，蘋果將可能在2020年春季時推出廉價版的iPhone，價格帶將落在台幣兩萬元以下，此款廉價版新産品的螢幕尺寸可能與2017年上市的4.7吋iPhone 8一樣，並以較為低廉低液晶面板來降低價格。

根據《日經》報導，這款廉價版的iPhone有可能是2016年上市的iPhone SE的後繼產品，最快將在2020年春季上市。而下週即將到來的秋季新品發表會上，應該還是會以高端機型為主。

事實上，蘋果手機近年來因為定價過高、手機市場飽和，以及美中間關係緊張而銷售量下滑，為了力挽頹勢，推出較為低廉的iPhone的確不失為一種方式。且《日經》認為，這款4.7吋的手機新品，大部分採用的零組件都將與高端產品一樣，且若是真推出這項產品，可能將與三星Galaxy A系列產品搶市。

據了解，Apple先前推出的iPhone SE產品價格為399美元起，當時廣受已開發國家年輕人好評，根據統計，直至2018年為止，iPhone SE在全球銷售了約4,000萬部，在高價位手機推不動市場需求下，Apple可能將再採「入門級」手機策略。