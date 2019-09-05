「兒童香檳」蘋果西打54年不倒！網曝3關鍵原因　外國人評價超高

▲蘋果西打走過半個世紀，堪稱國民級飲品，也是許多人的童年回憶。（圖／資料照）

網搜小組／柯沛辰報導

擁有54年歷史的國民飲料「蘋果西打」日前接連傳出變質、供貨不穩消息，引發關注。不過，也有許多網友好奇，為何蘋果西打能在競爭激烈的飲料市場中屹立不搖，始終出現在大大小小的餐桌上？有PTT網友提問探討後，最終將關鍵指向3個主要原因。

原PO在PTT八卦板提問，現在市面上飲料品牌五花八門，光運動飲料、碳酸飲料、乳酸飲料、茶水及蔬果汁就不下數十種，競爭激烈。更何況在碳酸飲料中，外來品牌備受速食店、量販店青睞，本土品牌還有黑松沙士、維大力、奧利多水等多位強敵，「蘋果西打是怎麼存活下來的？」

話題一出，引發熱烈討論，最終網友歸納出以下3點：

一、比例完美不過甜，堪稱「兒童版香檳」

儘管蘋果西打沒有任何廠商配合，但因為汽水、蘋果味調配比例恰到好處，與同類飲料相比也比較不甜，同樣能享受到氣泡口感，「兒童香檳」當之無愧。

二、熱炒店、海產店餐桌上最佳配角

網友一面倒高呼，「吃薑母鴨一定要喝西打」、「熱炒界霸主阿」、「吃合菜時才會很喝」、「熱炒、海產店必備」、「吃羊肉爐的時候都會喝」、「熱炒店真的只有蘋果西打對味」，不難想見其在台式餐廳的強勢地位。

三、套酒、混酒超搭

不少網友透露，蘋果西打加什麼酒都好喝，尤其是與一般紅酒混搭，質感可以大幅提升，混玫瑰紅酒更是絕配。另外，蘋果西打套高粱、藥酒及啤酒，也深受大家歡迎。

不過，也有人不以為然，留言表示，「我覺得過譽了」、「最近覺得沙士比較好喝，蘋果西打太小孩口味」、「蘋果西打明明就超甜，嘔嘔嘔嘔嘔」、「我其實喝不出碳酸飲料的差別」、「傻傻的，蘋果西打是拿來滷肉提味的好嗎？」

有趣的是，之前美籍YouTuber「莫彩曦Hailey」也曾拍片，讓丈夫及姪子、姪女品嘗5種台灣飲料，包括蘋果西打、養樂多、西米露、冬瓜茶及無糖豆漿，但只有蘋果西打一致獲得超高評價，除了孩子大讚「天上來的飲料」，連丈夫都不禁直呼「為什麼美國的一般商店買不到！」

事實上，蘋果西打在台灣愛好者眾，堪稱「低調王者」，根據《OpView社群口碑資料庫》2016年統計資料，蘋果西打和可口可樂的討論度不分上下。至於量販店實際的銷售成績，同年在碳酸飲料一類，蘋果西打只輸給黑松沙士和可樂，排名第三。