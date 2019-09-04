　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球最宜居城市！維也納蟬聯冠軍、大馬士革墊底　大阪獲第4

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 維也納霍夫堡皇宮（Hofburg）。（圖／免費圖庫pixabay）

▲ 維也納霍夫堡皇宮（Hofburg）。（圖／免費圖庫pixabay）

實習記者許祐誠／綜合報導

經濟學人信息社（EIU）今(4)日公布「全球宜居城市排行榜」，奧地利首都維也納自2018年從連續7年冠軍的澳洲墨爾本手中搶下冠軍後，今年再度蟬聯冠軍，獲得接近滿分100分的99.1高分，墨爾本退居第2；至於第3至第5名的席位，分別由澳洲雪梨、許多台灣人都愛去的日本大阪、加拿大南部城市卡加利（Calgary）榮獲。

根據SBS News報導，經濟學人信息社每年都會以生活水平、犯罪率、交通建設、教育資源、醫療保健和政經穩定等當作指標，特別的是，EIU今年首度把「氣候變化」列入指標之一，也因此印度首都新德里（New Delhi）和巴西開羅（Cairo）的名次分別掉至第118名和第125名，原因是「空氣質量差、平均溫度不合理以及供水不足」。

▲▼ 澳洲雪梨。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 澳洲雪梨。（圖／取自免費圖庫pixabay）

不過，有城市在「氣候變化」當作新指標之後受惠，例如澳洲雪梨名次即從第5名上升至第3名。EIU解釋，由於雪梨近年來執行「永續雪梨2030」計畫（Sustainable Sydney 2030），目標是把城市打造更環保、更宜居，因此，雪梨在本次在文化和環境的分數都有上升，反映出該城市更加注重對抗氣候變遷帶來的影響。

此外，2018年發生社會或政治上動亂的大城市，今年名次也都有所降低，像是法國巴黎因為反政府的「黃背心」運動，所以掉了6名變成第25名；香港則因為股市下跌退步3名，掉至第38名，但報告預測今年香港發生「反送中」運動之後，可能會嚴重影響明年的名次；至於受到恐怖主義和犯罪風險的影響，倫敦和紐約分別排在第48名和第58名。

▼ 法國於2018年11月17日爆發黃背心運動，中產階級抗議政府在經濟不景氣下仍加重燃油稅。（圖／路透）

▲▼法國黃背心運動。（圖／路透）

▲▼法國,黃背心運動。（圖／路透）

值得一提的是，報告也排出「最不宜居城市排行榜」，其中巴基斯坦克拉嗤（Karachi）、利比亞首都的黎波里（Tripoli）、孟加拉首都達卡（Dhaka）、奈及利亞拉各斯（Lagos），以及飽受戰火摧殘的敘利亞首都大馬士革（Damascus）都紛紛上榜，其中大馬士革已經連續7年佔據榜首。

據悉，此次2019年最宜居城市排行榜的城市，幾乎都是由富裕國家所佔據，像是排行榜前10名的城市分別是維也納、墨爾本、雪梨、大阪、卡加立、溫哥華、多倫多、東京、哥本哈根和澳洲的阿得雷德（Adelaide）。EIU也表示，現今世上最宜居的城市大多數都出現在「西歐」和「北美」地區。

▼ 2018年4月13日，敘利亞大馬士革巴爾札赫區（Barzah）科學研究中心遭美英法飛彈狂轟，一夜間夷為平地。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼敘利亞大馬士革巴爾札赫區（Barzah）科學研究中心遭美英法飛彈狂轟，一夜間夷為平地。（圖／達志影像／美聯社）

▼ 同年5月，以色列空襲敘利亞境內數十個伊朗目標，回應伊朗9日午夜向戈蘭高地（Golan Heights）的以色列目標發射20枚火箭。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼敘利亞官方通訊社SANA公佈的這張照片顯示，在大馬士革以南的Kisweh地區的軍事基地發生空襲事件。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由路透社、達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

ET快訊
4歲孫女伴外公屍「深夜哭喊10hrs」！小腳浸水泡到皺...
老公開車上陽明山偷腥！美艷小三老公「1句話點醒」　正宮抓姦成
林鄭月娥大讓步！　香港正式撤回《逃犯條例》
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

5歲女童被虐死！生前留「拜託原諒我」　狠母知情不報：怕丈夫報復

日觀光客新選擇　東京電視台推8分鐘專題介紹台南魅力

阿聯媒體人被妻子酸「失敗者」！　怒用鐵鎚殺人還求無罪釋放

法國每3天有1人被伴侶打死！今年已有百名婦女死於家暴

全球最宜居城市！維也納蟬聯冠軍、大馬士革墊底　大阪獲第4

歐盟視英國脫歐為「重大災難」　將動用200億天災基金

小孩回家躲角落…揭托兒所老師「毛巾塞嘴+丟剪刀」暴行　2月狂揍逾百次

想跨船狂歡！白衣男腳一伸…下秒落入兩船間　只剩帽子在水上飄

吃不到就掏槍！速食店三明治太夯「2周賣光」　他爆氣威脅店員：讓我買

索羅門外交部召開聽證會！討論與台灣「斷絕現有關係」　國際商會皆出席

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

《外星女生柴小七》胸肌摸到飽　狂往霸道總裁懷裡鑽...高甜來襲！

小亨堡看「飛飛翔翔」上台哭了　看到孩子生病..自責：我沒照顧好

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

沒拔鑰匙車遭竊！司機攔機車狂追　賊沿路緊張連撞...卡紅燈跳車被逮

5歲女童被虐死！生前留「拜託原諒我」　狠母知情不報：怕丈夫報復

日觀光客新選擇　東京電視台推8分鐘專題介紹台南魅力

阿聯媒體人被妻子酸「失敗者」！　怒用鐵鎚殺人還求無罪釋放

法國每3天有1人被伴侶打死！今年已有百名婦女死於家暴

全球最宜居城市！維也納蟬聯冠軍、大馬士革墊底　大阪獲第4

歐盟視英國脫歐為「重大災難」　將動用200億天災基金

小孩回家躲角落…揭托兒所老師「毛巾塞嘴+丟剪刀」暴行　2月狂揍逾百次

想跨船狂歡！白衣男腳一伸…下秒落入兩船間　只剩帽子在水上飄

吃不到就掏槍！速食店三明治太夯「2周賣光」　他爆氣威脅店員：讓我買

索羅門外交部召開聽證會！討論與台灣「斷絕現有關係」　國際商會皆出席

世籃賽／布萊奇砍23分12籃板無用　菲律賓延長賽還是輸

中職／修正新秀基本動作　姚冠瑋、李建勳隨隊一軍

不斷更新／羅力、羅里奇「絕好調」　3局統一0：0富邦

Android漏洞的利用價值首度超越iOS　報價較去年飆漲12%

2020總統大選牽動桃市府人事　新任社會局長鄭貴華就職

楊瓊瓔主持公園啟用「洪慈庸爭取農具補助」　2人較勁味濃

計程車執業登記考試大爆滿　Uber司機搶轉行怒了：場次根本不夠

花蓮卓溪部落計程車轉彎輾壓路倒婦　千斤頂抬起送醫仍不治

5歲女童被虐死！生前留「拜託原諒我」　狠母知情不報：怕丈夫報復

吳青峰怕「孩子」被嫌醜...她一句話「戳中內心」當場爆哭了

國際熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸..

17歲小哥「晚餐都吃薯條」3年..

他求修掉臉上胎記　PS大神原圖..

台女在關西被捕　搜出1.8kg..

馬雅水底百巨人骨曝！滅亡因生物..

人妻慘淪「人肉精庫」...生2..

米奇速食店亂竄「衝進油鍋」

狠父喊沒錢養「7歲女童餓成木乃..

咖啡店超暗黑「髒杯子環保法」垃..

考新郎15+6=？　她聽答案當..

熟女助教約15歲男學生「開房」..

Uber司機加速載走2歲女　3..

95億「鍍金運河」啟用14hr..

6月男嬰冰毒過量暴斃　毒媽判9..

更多熱門

相關新聞

維也納柏林愛樂木管重奏團 首次來台演出

「維也納．柏林愛樂木管重奏團」後，樂團被公認為當今樂壇排名第一的天團，9月26日將來台演出。

維也納返台繳三寶　空姐「抱成一團」激動爆哭

2020過年出國熱潮　歐洲旅遊正夯

建構府城宜居城市　防範一氧化碳中毒

表揚陞職授階暨績優員警　營造宜居城市

關鍵字：

經濟學人信息社EIU宜居城市維也納

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

快訊／烏來6歲簡小弟找到了

19歲女喊「想要」！處男勇敢去愛…下場超慘

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補票」墮胎

具惠善死不離婚「犧牲自己」原因曝光！

即／畜牧場女員工「墜入攪拌機」遭肢解

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭分權

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

快訊／國一南下重大車禍！超車不慎追撞2貨櫃車　「打橫衝對道」全線封閉

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台防2天豪雨

雙颱接力！　玲玲豪雨時間表出爐

外公跌水溝亡　4歲孫女站水中哭整夜

大逆轉！D社爆具惠善「無理狂罵安宰賢」完整對話

辣球友「打進洞」變小三！純情男星偷吃激吻女CEO

更多

最夯影音

更多

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面