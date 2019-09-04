「防暴臂盾」上路救人救己！　台中警揮汗「力砸8車」勤練破窗

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局第四分局日前獲得犁記餅店捐贈40面「臂盾」，協助警方不論是要救出受困車內民眾，或是逮捕躲在車內不願開門的歹徒，都能利用臂盾擊破車窗，甚至之前鐵路警當時若有臂盾就能成功阻擋嫌犯拿刀攻擊，避免憾事發生，但民間捐贈畢竟不是警方正式配備，因此警方安排破窗練習，讓臂盾能發揮最佳效果。

▲員警在烈日下揮汗練習如何用臂盾破窗。（圖／台中警察局南屯派出所提供）

▲員警們練習如何用臂盾破窗。（圖／台中警察局南屯派出所提供）

知名餅店犁記餅舖店長「餅哥」張仕宗上月分別捐贈保安警察大隊和第四分局30、40面防暴臂盾，他表示，社會和諧需仰賴警察維持治安，他長期支持警察工作並給予關懷，希望透過這次的捐贈拋磚引玉，讓更多人做警察強而有力的後盾。

▲教官教導員警們如何利用臂盾破窗。（圖／台中警察局南屯派出所提供）

台中市警局常訓教官林坤壯表示，防暴臂盾並非官方配備，第一線警員如果沒有事先練習，遇到突發狀況時，反而無法發揮臂盾的功用，因此安排每天2梯次、一周4天、為期2周的訓練課程，利用8台報廢車輛，直接讓警員操作如何利用臂盾擊破車窗，甚至在遭遇持刀歹徒、精神疾病患者的攻擊時，也能夠利用臂盾應對。

警方表示，防暴臂盾可以防刀、棍及快速破窗，提供員警在攻堅行動強而有力防護，也可在處理民眾情緒不穩衍生的攻擊事件及酒醉鬧事等狀況時，給予值勤員警適度的保護，員警還舉出，之前鐵路員警當時如果有使用臂盾，就能阻擋拿刀嫌犯的攻擊，減少憾事發生。