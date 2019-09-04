蔡「美軍可以國軍也可以！多穿軍服上街」　退將：她過去不只一次羞辱國軍

▲蔡英文說，台灣社會應該要支持國軍，以國軍為驕傲。（圖／資料照／翻攝國防部發言人臉書粉絲專頁）

記者陳俊宏／綜合報導

總統蔡英文在「九三軍人節」表示，軍人是國家最重要的支柱，鼓勵國軍弟兄姐妹多穿軍服上街，展現身為軍人的光榮，她希望在街上看到穿軍服的軍人，國人可說一句「加油」，或比一個肯定的手勢。對此，陸軍退役中將、前國民黨立委帥化民說，蔡總統曾不只一次羞辱過國軍，一個糟蹋國軍的三軍統帥，如今要憑一兩句話重拾國軍榮譽，這談何容易？

蔡英文3日在總統府接見「敬軍企業代表」時表示，軍人節是屬於軍人的日子，她身為三軍統帥，要向所有挺國家、國軍敬軍企業代表表達最深的敬意跟謝意，這些企業當中有世界知名的連鎖速食店、超商、髮廊等，軍人值得最好的對待。

蔡英文指出，軍人承擔保衛國家、捍衛主權的民主生活重責大任，所以擔任總統以來，提升國軍專業能力跟訓練強度，也投入資源加強福利照顧，改建營舍、換新個裝。

▼蔡英文3日在總統府接見「敬軍企業代表」。（圖／總統府提供）

蔡英文說，台灣社會應該要支持國軍，以國軍為驕傲；過去她在美國讀書時，看到街頭上軍人執勤或休假，穿著軍服走動是常態，大家看到也是充滿敬意，但台灣很少見。她認為美軍可以，中華民國國軍也可以。

為體恤官兵平日工作及增進官兵情感、凝聚向心，同時也響應九三軍人節「穿軍服，我驕傲」系列活動，日前國防部勤務大隊穿軍服前往台北市立美術館實施參訪。

《聯合報》報導，帥化民表示，蔡總統過去不只一次羞辱國軍，在年金改革上羞辱退伍軍人。他認為，建立軍人榮譽心並非喊口號就有用，如今要憑一兩句話重拾國軍榮譽，談何容易？

▲▼國防部勤務大隊日前穿軍服參訪美術館（圖／勤務大隊提供）