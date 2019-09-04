　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡「美軍可以國軍也可以！多穿軍服上街」　退將：她過去不只一次羞辱國軍

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

陸軍、募兵、國軍、當兵、阿兵哥、特戰。（圖／翻攝國防部發言人臉書粉絲專頁）

▲蔡英文說，台灣社會應該要支持國軍，以國軍為驕傲。（圖／資料照／翻攝國防部發言人臉書粉絲專頁）

記者陳俊宏／綜合報導

總統蔡英文在「九三軍人節」表示，軍人是國家最重要的支柱，鼓勵國軍弟兄姐妹多穿軍服上街，展現身為軍人的光榮，她希望在街上看到穿軍服的軍人，國人可說一句「加油」，或比一個肯定的手勢。對此，陸軍退役中將、前國民黨立委帥化民說，蔡總統曾不只一次羞辱過國軍，一個糟蹋國軍的三軍統帥，如今要憑一兩句話重拾國軍榮譽，這談何容易？

蔡英文3日在總統府接見「敬軍企業代表」時表示，軍人節是屬於軍人的日子，她身為三軍統帥，要向所有挺國家、國軍敬軍企業代表表達最深的敬意跟謝意，這些企業當中有世界知名的連鎖速食店、超商、髮廊等，軍人值得最好的對待。

蔡英文指出，軍人承擔保衛國家、捍衛主權的民主生活重責大任，所以擔任總統以來，提升國軍專業能力跟訓練強度，也投入資源加強福利照顧，改建營舍、換新個裝。

▼蔡英文3日在總統府接見「敬軍企業代表」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文接見敬軍企業團體。（圖／總統府提供）

蔡英文說，台灣社會應該要支持國軍，以國軍為驕傲；過去她在美國讀書時，看到街頭上軍人執勤或休假，穿著軍服走動是常態，大家看到也是充滿敬意，但台灣很少見。她認為美軍可以，中華民國國軍也可以。

為體恤官兵平日工作及增進官兵情感、凝聚向心，同時也響應九三軍人節「穿軍服，我驕傲」系列活動，日前國防部勤務大隊穿軍服前往台北市立美術館實施參訪。

《聯合報》報導，帥化民表示，蔡總統過去不只一次羞辱國軍，在年金改革上羞辱退伍軍人。他認為，建立軍人榮譽心並非喊口號就有用，如今要憑一兩句話重拾國軍榮譽，談何容易？

▲▼國防部勤務大隊穿軍服參訪美術館（圖／勤務大隊提供）

▲▼國防部勤務大隊日前穿軍服參訪美術館（圖／勤務大隊提供）

▲▼國防部勤務大隊穿軍服參訪美術館（圖／勤務大隊提供）

ET快訊
快訊／玲玲發威！高雄豪雨彈挾雷狂炸　前鎮區多處淹水
停車場「男女交疊」強光照車內狂敲窗　銀行員簽300萬本票後悔
快訊／玲玲龜速！大雷雨炸高雄升級豪雨特報　台南、屏東防大雨
女大生包廂內喊「想要」！處男確認3次勇敢去愛…下場超
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文訪媒體參與「美鳳有約」錄影　跟陳美鳳一起下廚！

蔡「美軍可以國軍也可以！多穿軍服上街」　退將：她過去不只一次羞辱國軍

大巨蛋復工揭祕辛！遠雄少主「3妥協」讓柯文哲滿意　最快後年完工

有望與黃之鋒見面？　柯文哲：急診室醫生看誰都不忌諱

王浩宇深夜嗆爆柯文哲！「操弄省籍對立」到底有什麼居心？

劉寶傑驚呆！陳明文300萬霸氣沒鎖丟高鐵　王世堅神開脫：不如說去索羅門救外交

韓國瑜激怒媽祖「氣到退駕」！　名嘴26字開酸：郭台銘要負責

換瑜說後同台！先大擁抱後互動冷…韓國瑜自比丐幫稱吳敦義「九袋長老」

新版身分證「少了這一欄」登熱搜第一　內政部：OOOO存晶片內…

遭郭新政點名「除害」　黃昭順回應暗示「她」才是對手

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

沒拔鑰匙車遭竊！司機攔機車狂追　賊沿路緊張連撞...卡紅燈跳車被逮

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

小亨堡看「飛飛翔翔」上台哭了　看到孩子生病..自責：我沒照顧好

目睹女友被推撞水泥護欄氣炸… 跑車男「掏鋸子割脖」互毆見血

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

蔡英文訪媒體參與「美鳳有約」錄影　跟陳美鳳一起下廚！

蔡「美軍可以國軍也可以！多穿軍服上街」　退將：她過去不只一次羞辱國軍

大巨蛋復工揭祕辛！遠雄少主「3妥協」讓柯文哲滿意　最快後年完工

有望與黃之鋒見面？　柯文哲：急診室醫生看誰都不忌諱

王浩宇深夜嗆爆柯文哲！「操弄省籍對立」到底有什麼居心？

劉寶傑驚呆！陳明文300萬霸氣沒鎖丟高鐵　王世堅神開脫：不如說去索羅門救外交

韓國瑜激怒媽祖「氣到退駕」！　名嘴26字開酸：郭台銘要負責

換瑜說後同台！先大擁抱後互動冷…韓國瑜自比丐幫稱吳敦義「九袋長老」

新版身分證「少了這一欄」登熱搜第一　內政部：OOOO存晶片內…

遭郭新政點名「除害」　黃昭順回應暗示「她」才是對手

超幼齒火山孝子！小一生帶急用零錢「打賞老師」…媽阻止還神回　截圖曝光　

快訊／雨區擴大！大雷雨炸台南高雄　南部5縣市豪大雨特報

網戀13歲少女相約「菜園壞壞」　男友省下開房錢2個月嗨5次

死忠果粉想要「口袋型小iPhone」　專家曝蘋果考量：不太可能

被罵「當媽還這樣」！　林采緹開深U喝喜酒…「反常舉動」激怒人母網友

早餐吃這個　一整天幫助燃燒卡路里

快訊／玲玲發威！高雄雨彈挾雷狂炸「升級豪雨特報」　前鎮區多處淹水

瘋電影／痛苦與榮耀　不瘋魔不成活的創作人生

麻衣、愛紗嫁台男「先後失婚」相扶持　帶王家百億金孫拜這間廟

娶26歲純情牌嫩妻！　震驚發現老婆「藏7年秘密」…他崩潰要離婚：過不下去

消費行為調查

您好，為了解民眾對於消費行為的與未來的需求，作為消費服務與消費內容的改善，《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！
ETtoday民調雲 敬上

畫面曝光！賓士疑開過頭國道倒車　遭聯結車後方追撞...駕駛被夾慘死

政治熱門新聞

劉寶傑驚呆！陳明文300萬霸氣..

柯文哲同意大巨蛋復工內幕　最快..

陳明文高鐵運300萬現金！名嘴..

韓激怒媽祖「怒退駕」！他說郭台..

蔡要國軍多穿軍服上街　退將：她..

新版身分證少這欄　內政部：OO..

王浩宇嗆爆柯文哲操弄省籍對立

陳明文在高鐵掉300萬　兒澄清..

換瑜說後同台！韓國瑜吳敦義先大..

有望見黃之鋒？柯P：醫生看誰都..

韓國瑜聽到「遲到」超激動！再轟..

快訊／韓國瑜8日新北造勢　朱立..

高雄里長「拍1米天坑照」怒了：..

聽說基隆三浦春馬瘦5公斤.....

更多熱門

相關新聞

郭董缺「正當性」？騎驢父子般的內心困擾

即使三歲小孩都猜得到郭台銘會怎麼走。他仍然按兵不動，「正當性」困擾是主因。初選落敗卻還參選，一旦蔡英文勝出，郭會是很多泛藍支持者的「歷史罪人」。

響應小英指令　勤務大隊穿軍服訪美術館

「難民法」未列優先法案挨批騙選票　蘇貞昌：台灣機制完備自如

快訊／林飛帆4點呼籲：政府應就現有法律盡可能協助香港

快訊／10月1日辦遊行呼應香港？林飛帆：支持民間任何自發性活動

關鍵字：

蔡英文國軍軍服

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

19歲女喊「想要」！處男勇敢去愛…下場超慘

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補票」墮胎

快訊／國一南下重大車禍！超車不慎追撞2貨櫃車　「打橫衝對道」全線封閉

具惠善死不離婚「犧牲自己」原因曝光！

雙颱接力！　玲玲豪雨時間表出爐

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台防2天豪雨

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

劍魚只活1天！玲玲開眼恐成中颱

辣球友「打進洞」變小三！純情男星偷吃激吻女CEO

17歲小哥「晚餐都吃薯條」3年後眼竟失明

好市多中和店將實施新政策　網推爆

客滿要等2小時！候位一家人問一句話　客：食慾沒了

美加中間藏「平行台灣」　網驚：超像

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防曬嗎～

更多

最夯影音

更多

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面