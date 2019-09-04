你捨得吃它嗎？讓人猶豫！卡哇依「狗來富」　大媽少女心大噴發　　

▲高雄皇冠冰城推出狗狗造型「狗來富」，模樣討喜，讓人一時間都捨不得吃 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府舉辦網紅大賽的時候，就在協辦攤位當中出現了一款「狗狗」造型的冰，當時高雄市長韓國瑜看到這個冰的時候，還直呼好可愛，隨手還拿了一根給在旁邊一名女記者來品嘗，讓韓粉大媽一時很吃醋，其實這一款狗狗造型冰來自高雄在地店家「皇冠冰城」，取名為狗來富。

打開了冰櫃，兩名輕熟女看到「狗來富」當場整個是少女心大噴發，你看我、我看你的竊笑，直說好可愛，捨不得吃，其中一名女顧客回答：「沒有看過這種造型，很特別很精緻」，記者繼續問會捨得吃它嗎？兩名女顧客雖然露出不捨的表情，還是決定舔它第一口，沒想到一口就停不下來：「有點像刨冰，卻又不是刨冰，口感較為細密一點，然後還滿好吃的」，記者忍不住說：「你把狗頭快吃完了」，女顧客笑了出來，一臉尷尬又無辜：「就很好吃」。

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▲高雄皇冠冰城推出狗狗造型「狗來富」，模樣討喜，讓人一時間都捨不得吃 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄皇冠冰城推出狗狗造型「狗來富」，模樣討喜，讓人一時間都捨不得吃 。（圖／記者吳奕靖攝）

黃三德老闆說這款狗來富是用低脂水果的冰淇淋去灌膜出來的，吃到的顏色跟味道就是來自於水果，「製作方式是比較繁瑣，因為要用新鮮水果做出霜淇淋，再注模到裡面，需要等到一天的時間」，目前還滿熱銷的，因為不少人除了可愛的造型以外，還有就是衝它的名字「狗來富」：「感覺吃了就會富有」。

不過講到名字，黃老闆也坦言身為高雄人的他，原本是要取名為「打狗冰棒」，不過基於商標的關係改名為「狗來富」，但沒想到卻反而打響知名度，現在黃老闆除了主打「狗來富」以外，還推出3D立體蛋糕，上頭有一整隻的造型，分別有6吋或8吋，當天採訪的時候有拍攝到小熊以及龍貓造型，大小大約跟一個8歲男童的臉一樣大小，不過就跟狗來富，真的都很可愛，「下刀」時會不會讓人頓一下，恐怕還真會讓壽星「猶豫」。

▲高雄皇冠冰城推出3D立體蛋糕，模樣討喜，讓人一時間都捨不得吃 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄皇冠冰城推出3D立體蛋糕，模樣討喜，讓人一時間都捨不得吃 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄皇冠冰城推出3D立體蛋糕，模樣討喜，讓人一時間都捨不得吃 。（圖／記者吳奕靖攝）