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社區助理已找律師！拚打贏官司「留陸工作、拿回10萬罰款」

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▲海滄台籍社區主任助理,海峽城鄉發展基金會,海峽論壇融合發展的海滄探索。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲「海峽城鄉發展基金會」在海峽論壇上正式啟動。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／廈門報導

內政部3日表示，違法擔任大陸社區主任助理被裁罰的33名台灣人，目前已有26人繳納罰款，未繳納的7人則將被陸續移送強制執行。據了解，雖然大部分社區助理都繳了罰款，但另一方面，他們也正提起訴願，並聘請律師準備行政訴訟，期望能討回公道，並拿回10萬元的罰款。

任職於廈門海滄的社區主任助理阿明（化名）表示，自從被內政部指違法開罰後，他們一直承受很大壓力，除了10萬元不是一筆小數目外，也擔心在台灣的財產、家人會受到為難，「這對我們來說就是一份工作，內容是社區營造，無關政治，不明白到底犯什麼法，還要被罰錢。」

阿明提到，開罰之後，有少部分助理先行離職，但大多數人都還在任職，「這份工作是要經過面試、考核的，大家都付出很多，不想讓努力白費。而且現在回台灣的話，等於要重新找工作，一切都從頭開始，中間的空窗期要怎麼撐過去？所以才寧願被罰錢，也要留下來工作啊。」

▼內政部長徐國勇。（圖／記者林敬旻攝）

▲內政部長徐國勇出席運安會成立揭牌記者會。（圖／記者林敬旻攝）

阿明指出，雖然大部分人都繳了罰款，但並不代表就此屈服，目前已經聘請律師，要用法律爭取權益，「律師建議我們先繳罰款，然後提起訴願，甚至是打行政訴訟，只要勝訴，那先前繳的罰款就能拿回來，也代表我們在這裡工作是沒有問題的。」

不過，阿明也坦言，他們對訴願的期望不大，「我們的第一步是訴願，這是由行政院來認定的，他們都是一夥人，成功機率應該不大。但走到行政訴訟的話，主要在法院，對我們來說就會比較公平，贏面也大一點，只是可能還要耗費很多時間，投入很多心力。」

海滄社區主任助理今年升級到「3.0」模式，成立民間性質的「海峽城鄉發展基金會」，請學者來擔任顧問，並由基金會來招聘城鄉助理規劃師、社區營造員，取代先前社區主任助理的聘僱方式。不過，此舉卻被內政部視為是規避《兩岸人民關係條例》的手段，強調目的都是為了拉攏吸納人才作為陸方統戰宣傳看板。

對此，阿明認為是過度聯想，他表示，海滄的「海峽城鄉發展基金會」是跟台灣學習的，對象就是台大建築與城鄉研究所1994年成立的「台大建築與城鄉研究發展基金會」，成立宗旨也與台大相同，就是希望能將學術研究與實踐經驗結合，讓城鄉發展的工作能更加專業、更有效率，「基金會的模式都是學台灣的，連宗旨都差不多，難道台灣當初也是在規避法律嗎？」

▼海峽兩岸鄉村振興與青年發展論壇。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海峽兩岸鄉村振興與青年發展論壇,廈門海滄台藉社區主任助理,李佩珍,符坤龍。（圖／記者蔡紹堅攝）

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