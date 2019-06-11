台籍社區助理進化3.0　「海峽城鄉基金會」請夏鑄九當顧問

▲「海峽城鄉發展基金會」成立，普立茲克建築獎得主王澍擔任顧問。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者蔡紹堅／廈門報導

廈門市海滄區近年積極招聘台籍青年擔任社區主任助理，並於11日成立「海峽城鄉發展基金會」，請來台大建築城鄉所前所長夏鑄九、普立茲克建築獎得主王澍等知名學者擔任顧問。據了解，基金會成立後，台籍社區主任助理也會納入運作，在基金會內擔任城鄉助理規劃師、社區營造員，繼續從事先前的工作。

海滄今年4月舉辦「海峽兩岸鄉村振興與青年發展論壇」時，就談到將把社區主任助理制度升級到「3.0版本」，邀集兩岸專家學者，參考台灣大學經驗，成立「城鄉發展研究基金會，以「顧問團隊+執行團隊+項目化運作」的方式運作，並考慮直接由基金會聘用社區主任助理。

▼海滄先前舉辦「海峽兩岸鄉村振興與青年發展論壇」。（圖／記者蔡紹堅攝）

經過2個月的籌備，「海峽城鄉發展基金會」於11日宣布成立，由廈門大學經濟學院教授李文溥擔任理事長，並請來兩岸知名學者擔任顧問，包含台大建築與城鄉研究所前所長夏鑄九、普利斯克建築獎得主王澍、知名作家楊渡等。

此外，曾在2018年海峽論壇上台分享的「第一代」台籍社區助理李佩珍則被基金會聘為秘書長，其他台籍社區助理們也將在基金會內擔任城鄉助理規劃師、社區營造員。

有台籍社區助理也透露，先前台灣官方（內政部、陸委會）一直指他們違反《兩岸人民關係條例》，並要求他們限期離職，否則將有罰則，令助理們壓力都很大，不過，之後改成基金會直聘的模式運作，這方面疑慮應該就可以避免掉，「我們做的就是單純的社區營造工作，完全不牽涉政治，改成基金會的模式執行上不會有太大問題。」

▼台籍社區主任助理李佩珍。（圖／記者蔡紹堅攝）