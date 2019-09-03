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剛開學就出意外！同學嬉鬧撞翻桌上熱水　小2女童右腿大面積紅腫+水泡

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▲小2女童因同學下課時嬉鬧，不慎打翻桌上的熱水，整個潑灑在女童身上，導致女童大腿有2度燙傷並起水泡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲小2女童因同學下課時嬉鬧，不慎打翻桌上的熱水，整個潑灑在女童身上，導致女童大腿有2度燙傷並起水泡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份國小1名2年級謝姓女童，2日中午準備放學的時候，因同學在教室內嬉鬧，不慎撞翻女童放在桌上的熱開水，整杯熱水潑灑在女童身上，導致女童右大腿處有2度燙傷；學校趕緊通知家長前來，並會同導師及護理師，初步在保健室包紮後送醫，但為2度燙傷，已有大片水泡及紅腫；苗栗縣政府教育處3日將前往學校調查，是否有處置失當的問題。

女童媽媽表示，中午準備放學前，女兒要幫前座同學倒熱開水，回到自己座位上，順手將熱開水放置桌上，怎料幾個同學在教室內嬉鬧，卻不小心撞到桌子，導致整杯熱水就這樣灑在女兒身上，老師趕緊帶至醫務室作初步的處置，也交由家長帶回送醫，只是到醫院時發現，右大腿內側已經有起水泡及脫皮現象，檢視後為2度燒燙傷，也將調查學校方面是否有延誤的情形發生。

▲女童身上有大面積的紅腫及水泡，也讓媽媽看了心裡滿是不捨。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼女童身上有大面積的紅腫及水泡，也讓媽媽看了心裡滿是不捨。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲女童身上有大面積的紅腫及水泡，也讓媽媽看了心裡滿是不捨。（圖／記者黃孟珍翻攝）

頭份國小學務主任李忠政指出，這名小2女童約在12時20分左右遭到熱水燙傷，22分學校校護就進行冰敷並通知家屬；而女童母親在10分鐘內就趕到學校探視受傷情形；經初步包紮後，約下午1時校方人員就和家屬一起前往醫院治療；並沒有外界說都無告知家長的情形，但學校認為女童在醫務室時僅有紅腫狀況，所以並未通報教育處。

縣府教育處特教科長李曈宣表示，一般規定如性侵、113保護個案須在24小時內通報外，重大死亡、傷殘意外、傳染疾病或負面新聞也要求校方立即通報；但其他校園事件並無明確規範通報時間；只是學校方面危機處理的方式有無缺失，教育處還會到學校釐清始末。

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