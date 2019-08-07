巧遇老友「猜我是誰」強壓頭頸害受傷　他挨告判賠10萬

▲楊姓男子與友人嬉鬧，想開「猜我是誰」的玩笑，卻造成友人受傷，被二審判拘役50天，賠10萬2百元。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2名超過60歲老友，2018年2月間在雜貨店巧遇，楊姓男子想與彭姓友人嬉鬧，開「猜我是誰」玩笑，自彭之背後將其左手肘置於左肩上方，並用左手掌抓住對方頭頂處壓制頭部，卻造成彭受傷，彭憤而提告傷害及民事賠償，二審判楊拘役50天，可易科罰金，民事部分，醫藥與精神慰撫金共判賠10萬2百元，全案定讞。

法官在判決書中指出，2018年2月16日，楊姓男子（60多歲）與彭姓男子（64歲）在台南市一家雜貨店巧遇，楊男看見老友即以「猜我是誰」跟彭男開玩笑嬉鬧，於是從背後將其左手肘置於彭左肩上方，並用左手掌抓住彭頭頂處壓制伊頭部，使伊頭頸部無法轉動察看何人在其後方，致使伊頭、頸部受到壓制而受有頸扭 傷、下背挫傷、顳頷關節痛及頸部其他部位之關節和韌帶扭傷等傷害，造成好友反目，彭男憤而向楊男提告傷害，並提出民事賠償。

楊男被一審法院刑事庭判決判處拘役50日確定，可科罰金。民事賠償判賠100200元（含醫藥費20200元及精神慰撫金8萬元），彭男不服上訴要求楊男應再賠償他祖傳秘方醫療費用99800元、不能工作損失300000元，二者合計399800元。

法官審理時，楊男抗辯他只是跟彭男開玩笑，事後彭男還回頭笑得很開心，沒想到事後彭男就提告，他質疑彭男本來就有相關宿疾，不能趁此機會全部要求他賠償，何況他現在負債累累，父親生病要照顧，反觀彭男經濟狀況不錯，為何要這樣逼他。

二審法官依過失傷害罪判處楊男拘役50天，可易科罰金5萬元。至於民事部分，法官審酌雙方經濟財力與地位後，判楊男要賠彭男醫藥費20200元，以及身體所受痛苦精神慰撫金8萬元，合計要賠償10萬2百元。不可再上訴。