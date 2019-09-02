小動物遭氣球線纏住還誤食碎片　美國這縣罰「故意放手」250美元

▲在天空亂飄的氦氣球掉落後，可能會造成海洋動物誤食或遭其綑綁。（圖／翻攝自Facebook／Jay Falstad）

實習記者曾筠淇／綜合報導

位在美國馬里蘭州（State of Maryland）東部的安妮女王縣（Queen Anne's County, Maryland）成為當地第一個「禁止釋放對環境有害的氣球」的縣，他們認為，「故意將氣球放到大氣層中就等同於亂丟垃圾。」因此希望藉此樹立榜樣，讓其他地區也跟進，一同減少環境汙染，並降低對動物的傷害。

據華盛頓郵報、海峽時報等外媒報導，氣球的發放成為畢業典禮、婚禮等慶祝活動的環節之一，然而，這些氣球在飄上天空後，卻會落在各處，成為破壞環境的垃圾。從2016年到2018年，五大湖（great lakes）的海岸線上已經被發現超過1萬8000個氣球碎片、氣球串等，造成嚴重的海洋汙染。

安妮女王保護協會（Queen Anne's Conservation Association）的執行主任傑伊.法斯塔德（Jay Falstad）指出，許多樹上都能看到氣球的殘留物，而且這樣的問題相當普遍，因此通過了「禁止釋放氦氣球」的法令，不過，「這項法案並不會起訴一時手滑而將氣球放開手的孩子。」

▲許多地方都能找到氣球破掉後的碎片、線等殘留物。（圖／翻攝自Facebook／Jay Falstad）

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）執行海洋垃圾計畫的傳播主任Emma Tonge透露，「氣球並不是世界十大海洋汙染物之一。」但澳洲的研究人員則表示，氣球對海鳥、海龜和海洋哺乳動物最有害，這些動物會將氣球誤認成食物，或是被氣球的線給纏住而死。

氣球評議會（ Balloon Council）是一個倡導「實踐智能氣球」的貿易組織，該會的執行董事Lorna O'Hara對此表示，氦氣球的禁用可能會讓民眾將「氣球」和「造成汙染」畫上等號，但是「氣球其實並非危害環境的產品，是因為人為的濫用才讓它破壞了生態。」

故意釋放氣球的罰款高達250美元，法斯塔德希望能由安妮女王縣當成榜樣，讓其他地區效法，解決這個普遍存在的海洋汙染問題。這項法案在7月9日時被安妮女王縣委員Chris Corchiarino提出，並已於8月13日舉行過聽證會，將在10月中正式生效。

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