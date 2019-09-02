　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

小動物遭氣球線纏住還誤食碎片　美國這縣罰「故意放手」250美元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲氦氣球飛上天空後，無法控制它飄向何處。（圖／翻攝自Facebook／Jay Falstad）

▲在天空亂飄的氦氣球掉落後，可能會造成海洋動物誤食或遭其綑綁。（圖／翻攝自Facebook／Jay Falstad）

實習記者曾筠淇／綜合報導

位在美國馬里蘭州（State of Maryland）東部的安妮女王縣（Queen Anne's County, Maryland）成為當地第一個「禁止釋放對環境有害的氣球」的縣，他們認為，「故意將氣球放到大氣層中就等同於亂丟垃圾。」因此希望藉此樹立榜樣，讓其他地區也跟進，一同減少環境汙染，並降低對動物的傷害。

據華盛頓郵報、海峽時報等外媒報導，氣球的發放成為畢業典禮、婚禮等慶祝活動的環節之一，然而，這些氣球在飄上天空後，卻會落在各處，成為破壞環境的垃圾。從2016年到2018年，五大湖（great lakes）的海岸線上已經被發現超過1萬8000個氣球碎片、氣球串等，造成嚴重的海洋汙染。

安妮女王保護協會（Queen Anne's Conservation Association）的執行主任傑伊.法斯塔德（Jay Falstad）指出，許多樹上都能看到氣球的殘留物，而且這樣的問題相當普遍，因此通過了「禁止釋放氦氣球」的法令，不過，「這項法案並不會起訴一時手滑而將氣球放開手的孩子。」

▲氦氣球飛上天空後，無法控制它飄向何處。（圖／翻攝自Facebook／Jay Falstad）

▲許多地方都能找到氣球破掉後的碎片、線等殘留物。（圖／翻攝自Facebook／Jay Falstad）

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）執行海洋垃圾計畫的傳播主任Emma Tonge透露，「氣球並不是世界十大海洋汙染物之一。」但澳洲的研究人員則表示，氣球對海鳥、海龜和海洋哺乳動物最有害，這些動物會將氣球誤認成食物，或是被氣球的線給纏住而死。

氣球評議會（ Balloon Council）是一個倡導「實踐智能氣球」的貿易組織，該會的執行董事Lorna O'Hara對此表示，氦氣球的禁用可能會讓民眾將「氣球」和「造成汙染」畫上等號，但是「氣球其實並非危害環境的產品，是因為人為的濫用才讓它破壞了生態。」

故意釋放氣球的罰款高達250美元，法斯塔德希望能由安妮女王縣當成榜樣，讓其他地區效法，解決這個普遍存在的海洋汙染問題。這項法案在7月9日時被安妮女王縣委員Chris Corchiarino提出，並已於8月13日舉行過聽證會，將在10月中正式生效。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
即／新北「賓士越野」逆向對撞機車　2騎士重傷命危！血濺台2線
黃小妹拚上嘉女「教長送書桌」！房東台糖喊話「免5年房租」
2女共浴！她下秒裸體「無傷痕」斃命　陸屍檢全身突現「圓狀灰白
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「畸形小8」小烏龜　橡皮圈套3個月一輩子定型了

「史上最骯髒A片」沙灘垃圾堆做X　看完Pornhub就捐款！網狂推：看片救地球

台東富山漁業資源保育區　潛水清除覆網垃圾75公斤

教宗受困電梯25分鐘　晚7分鐘現身...首先感謝英勇消防員

瑞典亞斯伯格女孩是氣候運動傀儡？ 　非黑即白就是桑伯格的世界

小動物遭氣球線纏住還誤食碎片　美國這縣罰「故意放手」250美元

求庇護者激增7倍！希臘啟動緊急計畫　舒緩「難民巨浪」

新關稅15％生效！美中關係「自由落體」　紐時：沒有停火跡象

台灣vs.北京！索羅門外長「100天期限」將到期　最快8日前給答案

正妹渡假太嗨跳水「脊椎摔斷」　須復健才能走路....還背巨額醫療費

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

愷樂：我要去小巨蛋旁邊賣ㄧㄣˊ...　 「斷句太慢」羅志祥歪樓

「肝」我屁事！熬夜並不會爆肝？ 專家破除迷思...揪出真兇竟是它

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

寵著養！小豬、愷樂站台演唱會　 C.T.O唱完把老闆「扛起來往上拋」超嗨

教宗受困電梯25分鐘　晚7分鐘現身...首先感謝英勇消防員

瑞典亞斯伯格女孩是氣候運動傀儡？ 　非黑即白就是桑伯格的世界

小動物遭氣球線纏住還誤食碎片　美國這縣罰「故意放手」250美元

求庇護者激增7倍！希臘啟動緊急計畫　舒緩「難民巨浪」

新關稅15％生效！美中關係「自由落體」　紐時：沒有停火跡象

台灣vs.北京！索羅門外長「100天期限」將到期　最快8日前給答案

正妹渡假太嗨跳水「脊椎摔斷」　須復健才能走路....還背巨額醫療費

兒硬說老母「中300萬樂透」卻不分紅　菜刀割喉威脅…嬤按鈴救女！

美航宣布繼續停飛波音737MAX　聖誕前復飛機率低

美駐委內瑞拉大使：華盛頓不尋求「軍事介入」解決政經危機

全球最會賺辣媽琪亞拉…破尺度透視洋裝　轉身驚見「高衩緊身三角褲」卡蜜桃！

林采緹產後被胡睿兒嫌「奶變垂了」　鬆口認：真的很受傷！

國安會專案小組簡報香港情勢　蔡英文提出4點指示

U18世界盃／大雨提前裁定　中華隊3比1擊敗日本

教宗受困電梯25分鐘　晚7分鐘現身...首先感謝英勇消防員

北台灣就有異次元「石頭陣」！海景步道雙秘境一次收編

邵宗海／郭台銘急著表態參選，觸動他內心的動機是什麼？

苗栗開到台南停車「留紙條」　男子漁港輕生！送醫不治

金山警分局攜手金山財神廟　捐贈慈善物資愛心助弱勢

九三軍人節前夕巧遇韓國瑜　歸亞蕾：明年一定投下神聖的一票

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

國際熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸..

少女吸電子菸3年　肺部感染險喪..

911調度員冷回閉嘴！她求救仍..

警把18歲女孩銬在後座輪流上　..

他帶13歲「五官深邃妹」開房間..

菲國救援直升機墜毀　9人全罹難

即／路透：索羅門考慮與中建交

靠補助金養11孩　媽：我們很幸..

男遭恐怖公牛撞死　他目睹：頭快..

星巴克杯身暗諷身材　店員被電爆

扇貝游泳速度驚人　網：像奔跑假..

遊客搭訕糗問　英女王幽默惡作劇

她被嗜血黑蠅咬　長出超噁爆漿水..

13歲男童當爸樂歪　10年後現..

更多熱門

相關新聞

扇貝游泳速度驚人　網：像奔跑假牙

扇貝常常被當作美食享用，但是很多人都不知道「扇貝」是如何移動的。近日國外潛水員凱西（Jules Casey）意外發現扇貝在海底時，會以超級驚人的速度移動，外殼開合速度快到讓她感到不可思議，便立刻將其拍攝下來。影片曝光後吸引大批網友朝聖，紛紛驚呼「好像在奔跑的假牙！」

超過5度就會死　南極見神祕新魚種

日本研究：深海魚和大地震嘸關係

超準！從氣球顏色測「心智年齡」

東京奧運獎牌　背後的含義很美

關鍵字：

氣球氦氣球海洋保育環境保護海洋生物

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

好市多中和店將實施新政策　網推爆

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

少女吸電子菸3年　肺部感染險喪命

就是今天！秋冬遊補助爽賺2000元

兒「人肉核彈」重擊！她痛暈…醫：這器官沒救了

木工師嘆薪資30年凍漲！網傻：10天抵我1個月

貧女苦讀上嘉女　教育部長送書桌

「玲玲、劍魚、法西」3颱可能接力生成　周三起變天

玲玲北上！周二晚起變天　彭啟明：相當接近台灣

雞排店打外送員　總部：解除加盟

軍校生月台立正握拳！長髮妹羞：想搭訕

《德魯納》大結局金秀賢只出現10秒

快訊／1年就爆婚變！阿嬌、賴弘國同時發聲了

更多

最夯影音

更多

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面