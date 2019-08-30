快訊／男中3槍倒臥前「黑道急救站」　警消緊急轉送馬偕搶救

▲男子身中3槍遭送往慶生醫院門口，警方緊急轉送馬偕搶救，警方拉起封鎖線採證。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子30日晚上9時許，該名男子遭送進在林森北路慶生醫院，警方獲報到場發現男子身中3槍，所幸意識清楚緊急將人送往馬偕醫院搶救，目前不排除是男子在新北市中槍後遭人送往慶生醫院。

警方初步調查，男子疑似在新北市三峽一帶與人發生糾紛，腹部遭開3槍後被丟包到素有「黑道急救站」的慶生醫院，但慶生醫院早已改為醫美診所，警方也緊急將人轉送馬偕醫院。

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