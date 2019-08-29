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花數小時只為拼出一個積木公仔...　殉職警薛定岳耐心打造迷你世界

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▲▼ 同仁不捨勇警的殉職 。（圖／記者張君豪攝）

▲勇警薛定岳內務櫃裡放滿積木公仔成品。（圖／記者張君豪攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市汐止區警員薛定岳28日下午追緝違規騎士時，遭衝撞摔車不幸殉職。薛員服務的汐止派出所同仁29日整理其物品，在內務櫃裡發現大量的微型積木成品，其辦公桌上也擺上可愛的馬力歐公仔。據了解，光拼一個馬力歐公仔就需耗費至少4小時，若是新手更需要2天左右的時間才能完成，從此可見薛定岳是個極富耐心的人。

薛定岳28日下午追緝王姓男子時，遭到對方衝撞摔車，連人帶車撞上分隔島殉職。24歲的王男落網後，一度被懷疑是因毒駕心虛才蓄意衝撞警員，但王男辯稱只是無照駕駛才會心虛逃逸。基隆地檢依肇事逃逸及公共危險罪諭令王男以5萬元交保候傳，但因王嫌覓保無著，改限制住居。

▲▼ 汐止勇警內務櫃裡放滿公仔 。（圖／記者張君豪攝）
▲有迷你積木業者表示，這些公仔的難易度不低，新手可能要花數天完成。（圖／記者張君豪攝） 

薛員殉職後，其辦公桌上還遺留數隻貓咪公仔，還有用上千塊迷你積木拼成的馬力歐公仔，在他的內務櫃裡面還有許多積木成品，除了有迪士尼經典人物外，薛定岳還用巧手拼出上海東方明珠塔、杜拜塔及比薩斜塔等知名地標，林林總總約有30個積木作品。

根據薛員的同仁透露，他生前曾說這些積木公仔是要等到結婚後，搬到家中佈置的，卻沒想到他親手拼出的公仔都還沒搬新家，主人卻先離開人世，令人不勝唏噓。

有迷你積木賣家說明，這些積木拼圖都約有1700片，依照拼圖的複雜程度，與創作者對說明書的理解程度不同，拼出成品的時間從4個小時到3天不等，若是有長期拼積木經驗的老手而言，上千片的積木也是要花數小時左右才能完成，以薛定岳遺留的數十件積木成品來看，可能是已經花費一大段時間來完成累積。

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