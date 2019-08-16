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樂高「巨型忍者村」進駐台茂　變裝修行通通玩得到

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▲樂高與台茂合作忍者村活動。（圖／樂高提供）

▲樂高與台茂合作忍者村活動，不但有變裝還有關卡可闖關。（圖／樂高提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

為宣傳「NINJAGO旋風忍者系列」，樂高公司與桃園台茂購物中心合作，在8／16至8／25期間，在館內打造規模長達20公尺的「旋風忍者村」讓消費者體驗，除了日式風格的場景之外，小孩還能換上忍者服變裝，進入忍者村進行「體驗式修練」，讓即將進入尾聲的暑假，多出一個景點讓家長遛小孩。

▲樂高與台茂合作忍者村活動。（圖／樂高提供）

以濃郁日系風格裝潢的忍者村，設計一連串體驗活動，帶領小朋友揭開忍者的神秘面紗，從入口的日式鳥居展開，換上服裝變身小忍者，喊完口號後正式踏入忍者村，途中經過迷蹤步術修練、忍者射擊對戰、個人武器打造、忍術陀螺體驗，最終成為旋風忍術大師，提供給小孩一個難忘的體驗。

▲樂高與台茂忍者村。（圖／樂高提供）

▲樂高與台茂合作忍者村活動。（圖／樂高提供）

為加強「樂高」的元素，參加闖關的小朋友不僅全程穿著忍者裝闖關，更能發揮創意，拼出屬於自己的忍術武器，不論是忍刀或手裡劍，當然全都以樂高拼砌而成，兼顧趣味與創造性，這一站應該可以玩很久。

▲樂高與台茂合作忍者村活動。（圖／樂高提供）

樂高表示，即起至8／25在「尋找旋風忍術奧義」活動現場闖關成功，可獲得樂高「NINJAGO旋風忍者系列」任一角色的人偶。活動現場快閃店不限消費，可再獲得具有台灣在地風味的「烈焰摩托車」，消費滿1,200元再送樂高「NINJAGO旋風者者系列」屠龍獵人。

▲樂高與台茂合作忍者村活動。（圖／樂高提供）

▲活動現場可拼砌出屬於自己的旋風忍者人偶，闖關成功即可直接帶回家。

▲樂高與台茂合作忍者村活動。（圖／樂高提供）

▲活動現場闖關成功，不限消費即可獲得烈焰摩托車（右），消費滿額加送NINJAGO系列屠龍獵人（左）。

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關鍵字：樂高,LEGO,忍者,台茂

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