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空軍送檢「空軍一號」總統專機發電機　華航：從沒提出新購建議

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▲▼總統專機「空軍一號」。（圖／記者李毓康攝）

▲總統專機「空軍一號」。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

有週刊爆料，「空軍一號」總統專機傳出發電機故障不堪使用，但空軍送交華航維修後，發現故障的是發動機，建議更換新品確保飛安，但空軍疑堅持用維修方式解決。對此，華航聲明嚴正表達非屬事實，並強調從未提出新購發電機建議。

《鏡週刊》報導，歷經扁、馬及小英3任元首的「空軍一號」總統專機機齡近20年，但近來出現發電機故障已不堪使用，空軍送交華航維修，卻傳出故障的是發動機（引擎），須更換新品才能確保飛安，空軍疑似因新品費用高昂，堅持用維修的方式解決，為此和華航相持不下。

華航對此發出聲明表示，針對發電機維修，華航具民航主管機關與原製造廠商授權，合法且有能力進行維修，依故障狀況及所需工時、耗料，提出專業的建議與報價供客戶參考，並尊重客戶方所決定維修方式。

對於媒體報導出問題為「發動機」一事，華航指出，經查後嚴正表達非屬事實，且強調報導提及華航建議總統專機購買新的「發電機」一節，已提出檢修方案，並尊重客戶決定，從未提出新購發電機建議。

華航嚴正說明，7月總統專機執行例行性檢修，「發電機」現正由華航修護工廠檢修中；目前「總統專機2號發動機裝置之發電機，是空軍向華航租借使用」。

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