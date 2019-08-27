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單手握力超過130公斤！　IT男2指捏爆蘋果...卻害怕跟老婆睡覺

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▲新沼大樹的單手握力超過130公斤以上。（圖／翻攝自推特／@geki_rare）

▲新沼大樹的單手握力超過130公斤以上。（圖／翻攝自推特／@geki_rare）

實習記者范芷菱／綜合報導

一般人認為從事電腦工作的人大多是手無縛雞之力者，不過日本一位工程師卻打破這種刻板印象，他不但擁有健碩的身材，更有130公斤的握力。這超強握力讓他在健身界走紅，但卻也造成他生活上的困擾，有一次晚上睡覺時手突然用力一握，不小心將妻子的手臂「握斷」，讓他的太太因此不敢跟他同床睡覺。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

綜合日媒報導，日本一個專門介紹生活中奇人異事的節目《激レアさんを連れてきた》，在17日播出的節目中請來了電腦工程師新沼大樹，他的體格顛覆了一般人對電腦工作者的印象，不只身材非常好，而且還是個「握力王」，單手握力居然超過130公斤以上，還曾經征服166公斤的握力器，據說全世界只有5個人能做到。據了解，一般成年男子的握力通常介於43至49公斤，女性則是27至31公斤，可見他的握力不是常人所能及的。

▲新沼大樹的單手握力超過130公斤以上。（圖／翻攝自推特／@hiroki_niinuma）

▲新沼大樹可以徒手撕碎一整副撲克牌。（圖／翻攝自推特／@hiroki_niinuma）

新沼大樹還在節目上表演如何徒手捏爆一顆蘋果，還將一整疊撲克牌撕成兩半。他坦言自己初中以前就是一個普通的胖男孩，握力也只有30公斤而已；直到有一天看了格鬥漫畫《刃牙》，非常羨慕主角的強健體魄，才燃起健身的念頭。

沒想到這一開始健身就完全停不下來，除了進行重訓之外，在上學通勤中還會將手伸進背包裡用握力器鍛鍊，甚至用小拇指吊電車扶手等。雖然努力健身的結果讓他如願擁有驚人的肌肉體魄，但也造成生活中的諸多不方便。

新沼大樹透露，幾乎每3天就會敲壞一個鍵盤、喝啤酒時一不小心就捏爆鋁罐、洗碗時100％捏爆碗盤、襯衫長袖的鈕扣被彈飛、大拇指肌肉太發達而不能拿筷子，甚至完全不敢跟妻子一起睡覺。他無奈的表示，因為自己習慣牽著妻子的手入睡，沒想到有一天睡覺時手突然用力一握，不小心將妻子的手臂「握斷」，這也成為他和妻子的心裡陰影。

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關鍵字：握力,新沼大樹,電腦工程師,日韓要聞

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