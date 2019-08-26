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台中婦赴日代購腦血管瘤破裂！千萬醫療費求助　市府：要先回台再說

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▲慈濟人醫會遍布全球各地，將請駐日單位前往協助 。（圖／潭子慈濟醫院）

▲慈濟人醫會遍布全球，駐日單位將前往醫院探視協助。（圖／潭子慈濟醫院臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區45歲張姓婦人日前前往日本代購商品時，因腦血管瘤破裂而留在日本就醫，龐大的醫藥費和相關醫療令家屬承受相當大壓力，台中市政府衛生局、社會局透過慈濟人醫會、外交部駐日單位等多方幫忙，不過，衛生和社會兩局坦承，家屬得先解決醫療費和評估能否回台，才能做後續協助。

張姓婦人從事代購工作，日前前往日本藥妝店時，突然腦血管瘤破裂就醫，至今仍住在日本醫院的加護病房，由於暫時無法申請到健保補助，已累積上千萬元的醫藥費，家屬回台求助台中市政府。

衛生局副局長張瑞麟表示，一得知消息後，已連繫慈濟醫院人醫會和童綜合醫院幫忙，慈濟在海外各地都有駐外單位，而童醫院也有空中救護資源，但問題是，患者得先回到台灣，這些醫療資源才能幫得上。

社會局救助科長吳文楦說，慈濟和外交部駐日單位將會前往醫院探視，了解家屬需求，再做進一步幫忙，社會局願意全力協助，不過，家屬得先處理醫療費及以評估患者是否適合長時飛行，一旦患者回台，將會透過救助管道或代為向民間募款，解決後續相關問題。

童醫院表示，醫療專機可比擬加護病房，救援技術上沒問題，但費用高達1、2百萬元，即使病情穩定，由醫療人員陪同搭乘一般民航機，也要4、50萬元，這對家屬是一筆不小開銷。

國內腦血管瘤和腦創傷專家、台中榮總介入性腦血管外科主任崔源生也主動表示，如果張婦搭乘醫療專機返國，他願意義務陪同協助。

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關鍵字：張瑞麟,吳文楦

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