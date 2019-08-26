四寶報到！竹市北區戶所今年首件第四胎寶寶生育補助

▲林先生來北區戶政事務所辦理第4個孩子的出生登記。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

在少子化年輕人多數不願多生的現代，新竹市北區戶政事務所日前受理到今年以來第一件第四胎寶寶的出生登記及生育津貼申請，四寶的爸爸林先生表示家裡擁有兩男兩女四寶湊了雙「好」字，喜氣十足；新竹市政府表示，新竹市新竹科學園區產業聚落吸引年輕家庭定居，為了營造友善的育兒環境，積極推動生育、育兒津貼及托育補助，第一胎補助1萬5千，第二胎起每胎再增5千，及出生起0-4歲每個月2千5百元的育兒津貼，也提供免費育兒指導員服務，是六都外第一個推動的縣市，要做爸媽育兒的神隊友。

北區戶政事務所表示，康樂里長大的林先生，其父親就是熱心服務超過25載的康樂里里長林再興，來北區戶政事務所辦理第4個孩子的出生登記，也是北區戶所今年受理的第一組「第四胎」的出生登記。

北區戶政事務所表示，林先生開心向戶所同仁提起及這個孩子，靦腆地說是個美麗意外禮物，頭兩胎是女孩，第3胎長男出生後，夫妻原規劃兩女一男十分美好準備「封肚」，但沒想到事隔十多年，四寶的報到又給全家一個驚喜，也讓他們家現有二子二女，湊成一雙「好」字，全家十分幸福開心。

林先生表示，新竹市這幾年來營造出很好的兒童城市環境，不論是翻新許多公園、新建親子館以及舉辦許多可以全家大小共同參與的親子活動，都讓父母感受十分深刻，直言讓孩子在這座城市成長非常幸福的。

北區戶政事務所表示，林先生也分享，第四個孩子將交由經驗豐富的林奶奶照顧，林奶奶除自己生育的3個子女外，全家一共有8個孫子女，皆由林奶奶一手帶大，三代同堂的和樂景象，令許多將坊鄰居羨慕不已，戶所也趁機推廣育兒津貼，提醒林先生，自己或家中親屬帶0-4歲的孩子，也可請領每月育兒津貼2千5百元。

新竹市政府民政處表示，市長林智堅上任以來積極擘劃多項有感的育兒福利政策，更以打造幸福兒童城市為目標，為鼔勵生育，新竹市目前第一胎補助1萬5千元的生育津貼，第二胎起每胎增加5千元，該胎為雙胞胎補助新台幣5萬元、三胞胎以上或第二次以上雙胞胎補助新台幣10萬元，此外，家中有0-4歲的孩子，新竹市每個月提供2千5百元的育兒津貼，選擇與市府簽約的準公共化托嬰中心或托育人員，則都有6000元托育補助，希望透過有感的全方位福利政策，給予年輕父母在養兒育女過程中最大的支持與後盾，讓這座城市的年輕人都可以「能生、敢生、願意生」。