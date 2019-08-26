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瘋電影／靈異乍現　天上掉下來的禮物別亂撿

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文／賴賴

▲▼ 靈異乍現。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

看超級英雄習慣了，沒想到來個超級魔童，這如果沒有超級英雄的話，世界不就真的輕輕鬆鬆的就被這個魔童給毀了，電影流暢，索尼的電影都以劇本流暢，電影耗費不走超級路線，以題材創新兼具娛樂價值為主打，這部索尼在台成立辦公室的第一片，儘管海報不夠吸引力，其實電影內容並非Ｂ級走向，在運鏡剪輯皆有一定的電影質感，其實不錯看耶。

相信喜歡Cult Film的觀眾肯定會來打卡，其實不從邪典電影角度出發，單以放假看電影來說，這部電影不須用腦，從電影製作方來審核，雖然是驚悚片，卻不已突然大聲，或是影像乍現的二流驚嚇手法，個人還滿喜歡這位自我要求的導演，札實的手法敘事，而特效視覺到位，很不錯說。

這部電影將是導演至今最好作品，而相信未來指日可待。


片　　名：靈異乍現
英文名稱： Brightburn
類　　型：恐怖、懸疑/驚悚
上映日期：2019-08-07
片　　長：01時30分
導　　演：大衛亞羅維斯基(David Yarovesky)
演　　員：伊莉莎白班克斯(Elizabeth Banks) 、 大衛丹曼(David
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：索尼影業


劇情大綱

如果來自另個星球的孩子墜毀在地球上，不是成為人類的超級英雄，是否將成為比邪惡更令人畏懼的東西⋯《靈異乍現》由《星際異攻隊》億萬導演詹姆斯岡恩與靈魂團隊製作，帶來前所未見的內容，重新定義驚悚！

▲▼ 靈異乍現。（圖／imdb）

▲好想要小孩，就來了一個小孩。

▲▼ 靈異乍現。（圖／imdb）

▲爸爸對養子有懷疑卻又不捨。

▲▼ 靈異乍現。（圖／imdb）

▲孩子越來越可怕，有超級英雄的神力。


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關鍵字：瘋電影,靈異乍現,賴賴,伊莉莎白班克斯(Elizabeth Banks),大衛丹曼(David

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