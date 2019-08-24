嘉縣一級應變中心開設　翁章梁視察防汛設施

▲▼ 嘉義縣政府開設一級災害應變中心。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



因應輕度颱風白鹿24日下午1點從臺灣東南部登陸，預計下午4時從西南部出海，嘉義縣政府中午12點一級開設災害應變中心，縣長翁章梁下午主持工作會報，做出山區嚴防土石流及平原注意易淹水地區災情等6項裁示，並要求各單位用最高規格的預防與應變作為，面對隨時可能發生的災情，以維護鄉親生命財產安全。截至24日下午3時止，嘉義縣並無鄉鎮市公所申請兵力支援，以及居民預防性疏散撤離。

▲▼ 縣長翁章梁視察抽水設施。（圖／記者翁伊森翻攝）



24日下午2點半翁章梁召開災害應變中心第一次工作會報，聽取氣象專家研判與分析嘉義縣可能受到的豪大雨衝擊與災情，翁章梁指示相關單位事前防範，防汛設備測試再測試。

▲▼ 嘉義縣政府開設一級災害應變中心，縣長翁章梁視察抽水設施。（圖／記者翁伊森翻攝）



翁章梁表示，嘉義縣要特別留意下午至25日凌晨颱風登陸、中心跨越中央山脈到出海之後，可能帶來的豪大雨，山區各鄉鎮市公所應嚴防豪雨造成土石流災情，平地公所針對淹水潛勢地區加強防備，24日適逢小潮，沿海鄉鎮公所應防範爆潮可能造成的海水倒灌，加強戒備，隨時監控颱風動態，第一時間啟動緊急應變作為。

▲▼ 嘉義縣政府開設一級災害應變中心，縣長翁章梁視察抽水設施。（圖／記者翁伊森翻攝）



翁章梁要求開口契約廠商做好防、救災準備，建設處加強危橋即時通報作業，經發處通知強固戶外廣告安全設施，教育處責成各校做好防颱準備，如有涉及停班停課，請人事處派員進駐應變中心，隨時答覆民眾查詢。



工作會報結束後，翁章梁由水利處長林谷樺等人陪同，前往東石鄉港墘和和布袋鎮等多處易淹水潛勢地區，巡視滯洪池和區域大排現況，以及抽水站、水門和移動式抽水機預佈與運作情形。



颱風過境期間，翁章梁提醒鄉親提高警覺，包括檢視門窗、排水孔是否堵塞、防水閘門是否牢固等，防颱準備萬萬不可少，能不出門就盡量不要出門，以免發生危險。