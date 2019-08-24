G7高峰會登場　CECC主席敦促川普：要主動提出香港自治議題

▲CECC主席麥戈文眾議員（Rep. James P. McGovern）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳宥芯／綜合報導

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）主席麥戈文眾議員（James P. McGovern），與共同主席魯比奧參議員（Marco Rubio）23日聯合聲明表示，川普總統應該要在本週末（24日）開始舉行的G7高峰會議上，主動與各國討論香港自治議題上的共同利益問題。

綜合外媒報導，聲明中表示，即將在這週末舉行的G7高峰會議上，川普總統要主動與各國領導人提出，關於現今香港自治、人權和基本自由權遭到威脅的問題，並和國際社會一同明確表示，北京應該要遵守1984年《中英聯合聲明》的精神和條款，因為這具有法律約束力，要是中國再干預香港和平抗議者的行動，將是間接損害與各國的關係。此外，若香港自治再遭到中國入侵，美國和全球的利益將會受到威脅，因此呼籲習進平主席應該明白，若繼續執意出手干預，將直接影響到世界各國是否願意和北京達成各項協議，尤其是注重信任關係的貿易協議。

美國參議院共和黨領袖密契.麥康諾（Mitch McConnell）21日也發表一篇為「我們與香港站在一起」的文章，警告中國若是再對香港抗議活動進行鎮壓，將會付出真實且痛苦的代價，此外，他也威脅要撤銷1992年簽訂的「香港政策法案」，藉著破壞香港對全球經濟的吸引力，以打擊中國。

第45屆G7高峰會議於8月24日至26日舉行，地點在法國度假勝地比亞里茨（Biarritz），屆時各國領導人將會在會議上討論各項重大的全球性挑戰。