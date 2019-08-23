快遞員忘了收錢！女網友「地址外流」氣炸公審　反被萬人灌爆

▲快遞員「貨到付款」忘了收錢，女網友PO文公審反被戰翻。（示意圖／CFP）

網搜小組／柯沛辰報導

一名女網友在臉書發文，抱怨新竹物流一位物流士近日上門送貨，但忘了收錢就離開，直到好幾天後才主動聯絡，表示願意專程來取款，也接受匯款。她認為，明明是貨到付款，物流自己忘了收錢，卻要佔用她下班後的休息時間，甚至為了收錢，把她的地址給同事，所以她不願意馬上付費，還與物流起了衝突，希望大家能評評理。文章一出，短短4小時就湧入上萬則留言，但網友風向一面倒，都罵她根本是奧客。

原PO在臉書不公開社團「爆怨公社」表示，她只是一個小小的上班族，而且是責任制，平時回到家都已經晚上8點，物流自然也下班了，「而叫我專程回來，我也不高興，又不是我不給貨款，是他自已忘了收，用匯的我還要多付15元，這不是變相處罰我嗎？」

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原PO說，她原本也想著把這筆錢付掉，但雙方協商遲遲沒結果，加上物流士22日打給她時，還講若晚上8點以後，可以請住在她家附近的同事過來收錢，讓她聽了非常害怕，「這句話是什麼意思？彼此之前已經不愉快，是恐嚇嗎？可以隨隨便便把我的地址給別人？我真的很不高興！」

原PO抱怨，後來對方提議可以把款項放在她住家附近的超商，她勉強接受，但她一個人住，下班到家已經快8點，沒吃飯、沒洗澡、沒洗衣服，還要專程拿錢到超商，實在是又累又氣人，所以答覆對方：「可以等我請特休的時候嗎？」沒想到對方一聽氣炸，質疑她是不是故意不想付款，讓她也很不滿，「請特休再去放錢也不行，現在是怎樣？莫名其妙！」

▲原PO未提及訂購品價格，但強調不願多花15元匯款。（示意圖／資料照）

許多網友看完後，紛紛留言質疑，「他同事也是物流，為什麼要害怕而不付款」、「請問妳去外面買東西，老闆沒收錢，你會拿了就走嗎」、「那請宅配去妳公司收阿，很困難嗎」、「妳家離超商是多遠？需要請特休才能去」、「妳有空上來打這麼多字，沒空走到超商放錢」、「物流忘了收？怎麼不說是妳忘了給？」

還有人批評，「妳不想付錢找一堆理由，計較15元手續費怎麼不跟對方說，就算扣除15元其餘匯過去，對方也會接受的」、「藉口一堆！百般刁難就是不想付錢，想要物流士自己承擔，拜託以後不要網購好嗎」、「就妳最累！就妳最委屈！死奧客」、「可憐的物流，農曆七月遇到妳比遇到鬼還衰」。

其中，也有網友好言相勸，「妳這樣是不當得利，可能已經涉及侵占，因為妳沒付錢..好自為之」、「帳戶給我，我轉給妳30塊，拜託妳把錢給人家吧」、「將心比心吧！如果你是物流人員，遇到和妳相同的人會怎麼樣？」掀起熱議。

▼上萬網友批評原PO，要求她趕緊付錢，不要刁難物流。（圖／爆怨公社）