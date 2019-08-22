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苗栗明德社區復育野蜂有成　將辦「成果發表」共同保護森林

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▲人造野蜂箱巡檢（圖／明德社區發展協會謝文達拍攝）

▲人造野蜂箱巡檢。（圖／明德社區發展協會謝文達拍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

新竹林區管理處輔導之社區林業計畫中，第1個以林下經濟復育野蜂為主的苗栗縣頭屋鄉明德社區將於2019年8月24日上午於明德社區活動中心辦理成果發表會，邀請各位有興趣的朋友一同參與。

苗栗縣頭屋鄉明德社區自2017年9月起成立「明德社區養蜂班」，目前養蜂班已有50多位養蜂志工，蜂群數從1年前的2至3群，到目前為止已繁衍至120群（箱），養殖技術已漸趨成熟。明德社區養蜂班鑒於2017年，疑似因台灣本島野蜂群受到中囊病毒感染，或其他原因造成現在森林野蜂變少。蜂群大量減少必定會造成森林中植物因授粉減少，而無法結實繁衍，劇烈影響生態系平衡。

請繼續往下閱讀...

為持續執行維護環境生態行動，於2019年參加新竹林區管理處社區林業計畫，結合公部門輔導經費及明德社區復育野蜂養殖技術、蜂箱釘製技能，打造半野外環境，讓野蜂喜歡居住的蜂箱，設置地表上人工野蜂箱及埋入式人工野蜂箱，放置於林下讓野蜂自然繁衍分蜂，目前打造100箱已有33箱野蜂入住。

▲林下野蜂蜂箱。（圖／明德社區發展協會謝文達拍攝)

▲林下野蜂蜂箱。（圖／明德社區發展協會謝文達拍攝)

明德社區養蜂班也表示，為了增加蜜源植物數量及面積，也將社區自行培育的蜜源植物苗，包含烏桕、鴨腳木、台灣欒樹、白千層及細葉雪茄花及與公部門申請的綠美化植物，包含黃荊、龍眼苗，種植於社區周邊，增加蜜蜂蜜/粉源，讓蜜蜂能安全繁衍，同時也協助社區內各種植物的授粉工作。

社區志工們也強調，在執行野蜂繁衍的相關經營管理、種植蜜源植物的同時，也將執行復育的成果，用影像紀錄，將於8月24日上午將復育成果與大家共享，加深民眾了解林業具多元化概念及生態價值，並一同加入共同保護森林及友善自然環境。

▲埋入式人造野蜂箱。(圖／明德社區發展協會謝文達拍攝)

▲埋入式人造野蜂箱。（圖／明德社區發展協會謝文達拍攝） 

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關鍵字：明德社區,復育野蜂,成果發表

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