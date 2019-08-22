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失智翁彰化騎車到苗栗　忘了車停哪…警「車辦系統」尋回

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▲失智老翁從彰化騎車到苗栗，忘了車放在哪，銅鑼分駐所員警利用車辦系統，幫助老翁將車找回。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲失智老翁從彰化騎車到苗栗，忘了車放在哪，銅鑼分駐所員警利用車辦系統，幫助老翁將車找回。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

彰化縣花壇鄉1名患有失智症的陳姓老翁，日前單獨騎車到苗栗縣銅鑼鄉時，因停車休息後忘了車放哪，隨即報警請警方幫忙；警方獲報後到達現場處理，因老翁只記得自己的名字，其他都不記得了，警方即用「車辦系統」，成功將老翁的機車找回。並用人臉辦系統得知老翁身份，請家人帶回。

苗栗警分局日前接獲報案，指稱在台13線三厝屋附近，有名老翁找不到自己的機車，員警到場後得知老翁只知道自己名字，身上只有少許零錢、車鑰匙、無任何身分識別證件，並向警方說自己找不到機車停放處。

▲銅鑼分駐所員警先將老翁帶回所內，並提供熱食讓老翁充飢，再請社工人員前來帶回安置。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲銅鑼分駐所員警先將老翁帶回所內，並提供熱食讓老翁充飢，再請社工人員前來帶回安置。（圖／記者黃孟珍翻攝）

銅鑼分駐所員警林良愷、詹欣翰，到場後，使用警用行動電腦Ｍ-ＰＯＬＩＣＥ對老翁臉部進行辨識功能，才得知老翁居住在彰化縣花壇鄉，隨後警方於三厝屋檳榔攤對面找到老翁的機車，另用「車辨系統」分析研判老翁可能從彰化長途騎機車到銅鑼，員警發覺老翁疑似患有輕微失智症狀，導致其不知為何來到這個地方，警方隨即協助聯繫家屬，並通報苗栗縣社會處請社工人員帶回安置。

苗栗分局長賴銘助表示，警察處理失智或失蹤人口助返家案，能體諒家屬焦急的心情，主動為民服務殊值同仁效法學習，並呼籲民眾家中如有患失智的親人，可向分局申請按捺指紋建檔服務，或向縣府社會處申辦老人防走失手鍊，如走失時警方可憑藉其資料迅速找到回家的路。

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關鍵字：苗栗警分局,失智翁,車辦系統

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