非法使用醫療健康數據引爭議　DeepMind聯合創辦人「被放假」

▲DeepMind聯合創辦人Mustafa Suleyman近日因其領導項目引發爭議而遭公司安排暫時休假。（圖／取自DeepMind官網）

記者王曉敏／綜合外外電報導

全球最知名的人工智慧公司DeepMind今（22日）突然傳出高層異動。該公司聯合創辦人蘇萊曼（Mustafa Suleyman）近日因其領導項目引發爭議而遭公司安排暫時休假。

彭博報導，DeepMind發言人已證實，蘇萊曼「在經歷了10年的忙碌之後，目前正在休假。這是他與Google母公司Alphabet之間共同的決定，蘇萊曼預計會在年底回歸。」發言人並未解釋蘇萊曼「休假」原因，而蘇萊曼也並未回覆媒體的評論請求。蘇萊曼負責管理DeepMind的「應用」部門，該部門主要是為該實驗室的健康、能源及其他領域研究成果尋求實際用途。

蘇萊曼自牛津大學輟學後輾轉多處，曾任職於前倫敦市長辦公室，也曾參與創辦心理諮詢熱線電話及一家談判機構，主要服務聯合國及世界自然基金會（WWF）等知名客戶。

2010年，蘇萊曼與深度學習專家哈薩比斯（Demis Hassabis）及萊格（Shane Legg）共同創立了DeepMind，哈薩比斯目前為DeepMind執行長。4年後，Google以4億英鎊（約新台幣155.7億元）收購該公司，這對人工智慧領域來說是一場豪賭，自此以後，矽谷掀起一場對人工智慧領域專家的爭奪戰。

隨後，DeepMind開始涉足醫療保健研究，並成立了專門負責該領域的團隊，並由蘇萊曼負責，但緊接著，該部門成為了爭議焦點。DeepMind Health推出的第一款應用程式名為Streams，該應用程式旨在幫助醫生識別有急性腎損傷患病風險的患者。2017年7月，英國數據隱私監管機構指出，DeepMind在該項目中的合作夥伴倫敦皇家自由醫院非法向該公司提供了160萬份病歷。

蘇萊曼為此發布道歉聲明。在此之前，蘇萊曼曾多次公開發表關於人工智慧研發在道德方面的擔憂，他曾在雜誌上撰文表示，「我們需要做一些艱苦、實際和復雜的工作，找到AI 道德的真正意義。」

2018年底，Google宣布Streams團隊將加入Google的新部門Google Health。這意味著，DeepMind Health的品牌將完全被棄置，蘇萊曼也被剔除出該部門的日常運營工作。自此以後，蘇萊曼遭架空的傳聞甚囂塵上，此次「被休假」更是坐實了這一猜測。