　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

非法使用醫療健康數據引爭議　DeepMind聯合創辦人「被放假」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼DeepMind聯合創辦人Mustafa Suleyman。（圖／取自DeepMind官網）

▲DeepMind聯合創辦人Mustafa Suleyman近日因其領導項目引發爭議而遭公司安排暫時休假。（圖／取自DeepMind官網）

記者王曉敏／綜合外外電報導

全球最知名的人工智慧公司DeepMind今（22日）突然傳出高層異動。該公司聯合創辦人蘇萊曼（Mustafa Suleyman）近日因其領導項目引發爭議而遭公司安排暫時休假。

彭博報導，DeepMind發言人已證實，蘇萊曼「在經歷了10年的忙碌之後，目前正在休假。這是他與Google母公司Alphabet之間共同的決定，蘇萊曼預計會在年底回歸。」發言人並未解釋蘇萊曼「休假」原因，而蘇萊曼也並未回覆媒體的評論請求。蘇萊曼負責管理DeepMind的「應用」部門，該部門主要是為該實驗室的健康、能源及其他領域研究成果尋求實際用途。

蘇萊曼自牛津大學輟學後輾轉多處，曾任職於前倫敦市長辦公室，也曾參與創辦心理諮詢熱線電話及一家談判機構，主要服務聯合國及世界自然基金會（WWF）等知名客戶。

2010年，蘇萊曼與深度學習專家哈薩比斯（Demis Hassabis）及萊格（Shane Legg）共同創立了DeepMind，哈薩比斯目前為DeepMind執行長。4年後，Google以4億英鎊（約新台幣155.7億元）收購該公司，這對人工智慧領域來說是一場豪賭，自此以後，矽谷掀起一場對人工智慧領域專家的爭奪戰。

隨後，DeepMind開始涉足醫療保健研究，並成立了專門負責該領域的團隊，並由蘇萊曼負責，但緊接著，該部門成為了爭議焦點。DeepMind Health推出的第一款應用程式名為Streams，該應用程式旨在幫助醫生識別有急性腎損傷患病風險的患者。2017年7月，英國數據隱私監管機構指出，DeepMind在該項目中的合作夥伴倫敦皇家自由醫院非法向該公司提供了160萬份病歷。

蘇萊曼為此發布道歉聲明。在此之前，蘇萊曼曾多次公開發表關於人工智慧研發在道德方面的擔憂，他曾在雜誌上撰文表示，「我們需要做一些艱苦、實際和復雜的工作，找到AI 道德的真正意義。」

2018年底，Google宣布Streams團隊將加入Google的新部門Google Health。這意味著，DeepMind Health的品牌將完全被棄置，蘇萊曼也被剔除出該部門的日常運營工作。自此以後，蘇萊曼遭架空的傳聞甚囂塵上，此次「被休假」更是坐實了這一猜測。

ET快訊
28歲辣媽整型遭戳成蜂窩　遺體「七孔流血」夫認屍崩潰
白鹿路徑南修！最快明清晨發海警　「侵台或擦邊球」要看2大關鍵

關鍵字：DeepMind,人工智慧,醫療保健,AI,Mustafa Suleyman

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

小米推升級版Pro空氣清淨機　售價7000元有找

蘋果告訴你Apple Card該如何保存　才不會褪色有刮痕

曾是果粉身份地位象徵　「蘋果聖經」美國官網下架

華為將推出智慧眼鏡　可支援iPhone接聽電話與音樂播放功能

非法使用醫療健康數據引爭議　DeepMind聯合創辦人「被放假」

米粉注意！小米專賣店年底進駐新光三越

蘋果攜手「萬家香」醬油與CRS　在台推動屋頂太陽能計畫

Galaxy A80動手玩：翻轉鏡頭超吸睛、拍照效能不遜於高階機

三星折疊手機專利曝光　多種折疊變化好吸睛

關稅不再困擾蘋果？　川普放話幫助「因為這是一家偉大的美國公司」

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

連路人都搶拍！慶祝奶奶93歲生日 製「巨型看板」當驚喜...網：好溫馨

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀800M...傷重離世

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

跟豆漿一起睡超怕翻身壓死牠...　整晚睡姿「腳自動彈開」網友笑瘋

小米推升級版Pro空氣清淨機　售價7000元有找

蘋果告訴你Apple Card該如何保存　才不會褪色有刮痕

曾是果粉身份地位象徵　「蘋果聖經」美國官網下架

華為將推出智慧眼鏡　可支援iPhone接聽電話與音樂播放功能

非法使用醫療健康數據引爭議　DeepMind聯合創辦人「被放假」

米粉注意！小米專賣店年底進駐新光三越

蘋果攜手「萬家香」醬油與CRS　在台推動屋頂太陽能計畫

Galaxy A80動手玩：翻轉鏡頭超吸睛、拍照效能不遜於高階機

三星折疊手機專利曝光　多種折疊變化好吸睛

關稅不再困擾蘋果？　川普放話幫助「因為這是一家偉大的美國公司」

樂迷嗨起來！2019搖滾台中9月登場　集66組國內外樂團輪番唱

淡海輕軌2024開進淡水老街　汽車列車混合通行

Audi創世代豪華陣容齊發　旗艦A8、A6 Avant、A7 Sportback上市！

日職／火腿不想被橫掃最後一名　王柏融6棒左外野戰西武

2021年完工！全台最美圖書館在桃園　由東京奧運場館團隊打造

雲林地檢署法拍！「變形金剛」曳引車117萬賣出　檢察官：終於交差了

小米推升級版Pro空氣清淨機　售價7000元有找

【蜘蛛人退出MCU】《猛毒2》有望重返R級！索尼「嚐到甜頭」爆關鍵變數

南投松柏嶺空中電纜被獼猴當遊樂場　狂嗑火龍果「居民超哀怨」

內湖30黑衣人包圍公司！喬600萬債務　警網強勢喝令蹲下全帶回

3C家電熱門新聞

Xperia 1再獲7月台最熱..

熊大免費貼圖來了！　LINE上..

今年新iPhone傳9/10發..

三星折疊手機專利曝光　多種折疊..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

關稅不再困擾蘋果？　川普放話幫..

蘋果攜手「萬家香」醬油　推動..

小米專賣店年底進駐新光三越

Google、蘋果、Mozil..

Galaxy A80動手玩

LINE全新「主頁」正式上線　..

群創將推全球第一台120吋8K..

Apple Arcade即將上..

不怕漏掉群組「重要通知」　LI..

更多熱門

相關新聞

微軟攜手Google推AI實作營向下紮根

為培育AI產業所需之數位人才，由經濟部主責推動、號召台灣微軟、Google舉辦一日實作營，為全台來自138間學校、1052位學生打造AI線上課程，讓台灣AI人才向下紮根已現成效。

北市6校辦「AI無人機營隊」

仲夏AI向下扎根 舉辦夏令營活動

影／台股如何選股？　達人留意5G、AI概念股

日本天后主動邀約！頑童開唱上電視

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 王令麟 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」　2站開19分鐘

白鹿增強又變胖！接近台灣時達強度顛峰

獨／罔腰親密片瘋傳！男友鳳梨心痛曝分手原因

即／讓90位日籍官員空等25分鐘！韓國瑜：已獲體諒

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善：安宰賢嫌X頭不性感逼離婚

白鹿撲台「台灣頭到尾都有」！周六日強風豪雨

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

謝龍介「看過韓的追蹤器」！王淺秋打臉了

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」：妳把我毀掉

快訊／台鐵汐科到南港站單線行車　上班族氣炸了

更多

最夯影音

更多

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面