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國壽推日走7,500步降低死亡率　19萬人1年來可繞月球112趟

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▲▼跑步,運動,健康。（圖／達志示意圖）

▲根據調查報告指出，每天平均走4,400步以上，就可離死亡遠一點。（圖／達志示意圖）

記者紀佳妘／台北報導

近年來健康意識抬頭，運動習慣養成的觀念越來越受到重視，根據調查報告指出，每天平均走4,400步以上可離死亡遠一點，走越多路、死亡率也會跟著降低，而7,500步則是巔峰，再多走路、效果就趨於平緩，因此國泰人壽推動健康促進活動（Cathay Walker），如今已滿1年，共有19萬名民眾響應，累積步數逾1,386億步，相當於來回月球112趟。

根據哈佛大學醫學院布萊根婦女醫院預防醫學合作團隊在《美國醫學會內科醫學期刊（JAMA Internal Medicine）》的報告，該報告研究樣本數為1.6萬位平均年齡72歲之女性，並將其依照步數高低分為4組，穿戴研究用的計步器進行記錄，並經過平均4.3年後發現，只要日均4,400步就能讓民眾與死亡離得較遠，且進一步的統計分析也顯示，日均步數愈多，死亡風險也持續遞減。

不過，報告也指出，在7,500步後，降低死亡風險的效果就趨近於平緩，如追求更高的步數，對於民眾來說除了要注意自身的體況外，更會有追求高目標的心理壓力，進而放棄，因此國壽也以日走7,500步作為外溢保單的設計基礎，推廣健康促進活動，該活動自2018年8月推動至今剛好滿1年，已有19萬人參加，累積總步數已超過1,386億步，相當於來回月球112趟。

國泰人壽總經理劉上旗除了身體力行之外，也從主管至員工，鼓勵養成規律運動的習慣，再由業務員推展到保戶，由內向外擴散運動氛圍，希望能帶動全國民眾一起享健康。此外，國壽也積極推出鍾心Walker重大傷病終身保險、鍾生呵護Walker重大傷病終身保險等健走保單，鼓勵保戶透過走路，促進身心健康。

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關鍵字：國泰人壽,走路,健走,外溢保單,運動,健康

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