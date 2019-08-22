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Galaxy A80動手玩：翻轉鏡頭超吸睛、拍照效能不遜於高階機

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▲▼Galaxy A80動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Galaxy A80動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

雖然現在大家的目光可能都擺在三星明（23）日即將在台灣發售的Galaxy Note 10與Note 10+上，不過勢必有許多用戶仍對於高階機的價格抱持著觀望態度；如果是對於拍照有強烈需求的用戶，或許可以參考三星翻轉鏡頭中階機Galaxy A80，這款手機前後鏡頭都使用同一組模組，不但可達成真全螢幕外，鏡頭翻轉上來的瞬間，你一定會成為朋友間的焦點。

▲▼Galaxy A80。（圖／記者邱倢芯攝）

首先，先來介紹一下Galaxy A80的機身，因為前後鏡頭模組都用同一組，因此A80的螢幕就非常地「乾淨」，沒有瀏海、水滴，或者是S10、Note 10系列有的「打洞」螢幕設計。

▲▼Galaxy A80。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy A80的螢幕相當「乾淨」，因為前後鏡頭採用同一模組，因此螢幕不需要多餘的鏡頭設計。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy A80。（圖／記者邱倢芯攝）
能夠有真全螢幕的設計全是有賴於翻轉鏡頭，不過也因為翻轉鏡頭得利用機械式的機關，因此機身本身的厚度上會稍微厚一點點，若是介意的使用者可以到實體店面摸摸看手感再決定要不要購買。

▼Galaxy A80機身本身的厚度上會稍微厚一點點。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy A80。（圖／記者邱倢芯攝）

A80的鏡頭模組是為三鏡頭配置，分別為一顆4,800萬畫素主鏡頭、一個超廣角鏡頭相機，以及3D景深鏡頭；不過要注意的是，雖然前後鏡頭是同一組模組，A80翻轉相機在前置模式下的功能與後置模式不同，所以拍起來稍稍地會有些許的差異。

後鏡頭走寫實派、前鏡頭加了一點點美肌
後鏡頭通常是用來拍攝景物、物品、寵物，或者是一大群人聚會請服務生代為拍照居多，這時候美肌的需求偏少，因此拍攝出來的照片較為寫實。

▲▼Galaxy A80。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼動物、景物的美肌需求比較少，因此後鏡頭模式不需要增加美肌效果。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy A80。（圖／記者邱倢芯攝）
比較可惜的是，A80雖然拍照效果不錯，但是在高光處理上還是偏弱，因此在特定的場景下（如日間戶外），拍攝出來的照片，若是想提高拍攝物體的亮度，那麼背景光亮處就會過曝；而若是想讓天空的顏色也可以完整地呈現在畫面上，那麼物體就會顯得比較黯淡一點。

你可能會擔心那麼夜晚有拍攝需求怎麼辦？這時候只要開啟夜間模式即可，在夜間模式下，高光處的細節處理就會好一些，且會讓畫面看起來較為細緻。

▲▼Galaxy A80。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼上圖為一般相機模式所拍攝，物體較為暗淡且光亮處有點過曝的情況；下圖則為開啟夜間模式所拍，畫面中間的天橋明顯亮度提升，且左方的兩棟建築物的燈光較為細緻。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy A80。（圖／記者邱倢芯攝）

而若是將鏡頭轉到前方，開啟自拍模式則會發現A80當中添加了一點美肌感，不過記者認為這樣的設計滿不錯的，畢竟增添一點美肌就可以省去要再下載第三方修圖軟體的麻煩。

另外，因為A80的前後鏡頭採用同一組相機模組，這也意味著自拍時也可廣角，不過你可能會好奇，自拍為什麼需要廣角？當你參加4~5人小聚會時，如果一時間找不到服務生替你們拍照留念，這時候自拍廣角功能就顯得相當重要了。

▼Galaxy A80自拍鏡頭可自由選擇要單人拍攝還是多人拍攝。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy A80。（圖／記者邱倢芯攝）

以下方的三張照片為例，當你要跟蓋亞合照時，如果你點選螢幕下方「一個人」的圖案，那麼畫面上的蓋亞只有一半。

▲▼Galaxy A80。（圖／記者邱倢芯攝）

而要是點選「兩個人」的圖案，就可以擁有五分之四的蓋亞。

▲▼Galaxy A80。（圖／記者邱倢芯攝）

如果選擇「多人」的圖案，不但可以讓蓋亞整顆入境，且周遭的景色也可以一併拍下；若是在聚會時使用，可以讓負責按下快門鍵的你臉不會變得特別大。

▲▼Galaxy A80。（圖／記者邱倢芯攝）

整體來說，Galaxy A80的拍攝表現相當不錯，雖然在一些照片細節的處理上不若高階機種表現得好，但是以中階機種的價位帶來說，A80的表現相當可圈可點。

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關鍵字：Galaxy A80,翻轉鏡頭

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