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高中畢業就和她同居...赤峰街姊弟戀情殺案輕判　凶嫌悲慘身世曝光

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記者羅志華／台北報導

發生在2019年3月間的台北市赤峰街姊弟戀命案曾震驚社會，20歲的張男不滿41歲的曾姓女友與同事曖昧，2人先前已有爭吵；事發前2天，曾女更直接放生張男，到男同事家過夜…張男在家等不到人，情緒瀕臨崩潰，又見曾女返家後對他態度冷淡，衝動之下勒斃曾女，事後還企圖自殺。士林地院本月21日依殺人罪判張男13年，刑度之輕引起議論，然而看似凶狠的張男，其實有段悲慘的身世。

▲▼赤峰街姊弟戀命案張男。（圖／記者羅志華攝）

▲赤峰街姊弟戀命案兇嫌張男 （圖左平頭），21日出席士林地院聽判。（圖／記者羅志華攝）

張男原先與姊姊和父親同住，張母因智能受損，長年在療養院居住，張爸工作不穩，時常在外瞎混，更別提對姊弟倆有甚麼照顧了；張男14歲那年，父親因罪入獄，社會局原想安置姊弟倆，但性格內向的張男不願配合，堅持留在原住處。

▲▼赤峰街姊弟戀命案林警。（圖／記者羅志華攝）

▲林警（綠衣）對張男放心不下，邀他同住就近照顧，得知張男鑄下大錯非常傷心。（圖／記者羅志華攝）

張男雖生在一個不幸福的家庭，但社會處處有溫暖，當時轄區內的林姓警員，見年僅14歲的張男獨居，擔心他走偏時常去探訪；單身的林警負擔較少，見張男不願被安置，便邀他同住以便就近照顧，2人雖無血緣關係卻情同父子，張男更從林警身上得到一直缺乏的父愛，這段緣份成為一時佳話。

張男於林警家中住了4年多，就讀高中時認識大他21歲的曾女，正值青春期的他對男女情事懵懂，或許因自幼缺乏母愛，他不顧21歲的年齡差，開始熱烈追求曾女這位「大姊姊」，並於高中畢業後就與她同居。林警於今日受訪時也苦笑道，「張男高中畢業後就說要與曾女同居，當時他下班把髒衣服留給我洗，晚上就往曾女那跑」、「我們也年輕、荒唐過，雖然覺得這段感情怪怪的，但也不好說甚麼」。

年長的曾女見多識廣，或許只把張男當「小弟弟」看；但張男家庭不溫暖，又初嘗男女情事，他將生活重心完全放在曾女上，甚至說曾女是張男的全部也不為過；張男的2名同事也於偵訊時證稱，張男常因感情問題情緒起伏很大，影響工作及作息，甚至還想以死來逃避問題。

張男與曾女的戀情並不順遂，2019年1月時2人就曾談過分手，在張男極力挽留下勉強維繫；曾女3月時與同事曖昧，案發前2天甚至直接放生張男，到男人家過夜。性格本就內向的張男，在不健全的家庭成長，不懂得人情世故，面對自己強烈的情感更是不知所措；案發當天曾女對張男的冷淡，直接引爆張男的情緒，也因此釀成悲劇。

殺害曾女後，張男拿美工刀割頸企圖自殺，於羈押時更後悔莫及，陸續寫下，「親愛的寶貝我又想妳了，我好後悔所做的事，我太自私了，對不起」、「沒有妳的日子要如何走下去，到底為什麼要救一個殺人犯呢？」；照顧張男的林警得知消息相當悲痛，苦勸張男，「做了甚麼好好坦承，進監獄就當是讀大學，在裡面好好念書或培養一技之長」。士林地院認定張男確有悔意，且犯後態度尚佳，輕判13年，全案仍可上訴。

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關鍵字：赤峰街,姊弟戀,命案,殺人罪,輕判

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