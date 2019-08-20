線上直播25年！世界最古老網路攝影機　本月底「永久關閉」

▲世界最古老的網路攝影機FogCam將於本月底正式關閉。（圖／截自FogCam）

記者王曉敏／綜合外電報導

全世界最古老的網路攝影機FogCam，將於本月30日正式關閉。

受到劍橋大學泰賈屋咖啡店（Trojan room coffee pot）網路攝影機的啟發，當時還是學生的Jeff Schwartz及Dan Wong於1994年在舊金山州立大學放置網路攝影機FogCam，並為其架設了直播網站，其拍攝畫面將於每20秒更新一次。據《舊金山紀事報》報導，經過了25年的線上直播，FogCam將於30日被「永久關閉」。

Schwartz受訪時表示，「我們覺得是時候放手了，」他們再也沒有更好的地方放置鏡頭，「學校容忍我們，但他們並不真的支持我們，所以我們必須自己找到安全的位置。」

為防止遭學校強制關閉，該攝影機數次調整過拍攝位置，通常FogCam鏡頭都是對準著霍洛威大道，不過為了向泰賈屋咖啡店致敬，他們偶爾也會將攝影鏡頭轉向Rosso咖啡館附近的線路，這樣人們就可以看看，知道什麼時候可以在那裡喝咖啡。

雖然現在網絡直播已經隨處可見，但是當時FogCam的推出也是轟動了科技界一大批愛好者。沒想到25年後，竟然還有人在看FogCam的網站，Schwartz對此感到驚訝，「這只是一個小小的項目，它開發了自己的生命，」他說，「因為人們喜歡它，所以我們堅持下去。」