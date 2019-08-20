郭台銘等換韓！藍營西瓜派孤注一擲　地方4大家族都壓寶他

圖、文／鏡週刊



2020總統大選戰局詭譎，「郭柯王」鐵三角是否結盟牽動藍綠選情。本刊調查，先前一再表達堅持「參選到底」的前立法院長王金平，近日態度已出現轉圜，並與鴻海創辦人郭台銘達成「郭王合」的默契，布局總統大選。藍營人士透露，挺王派系接連表態力挺高雄市長韓國瑜，是王最終轉念的原因。

據了解，國民黨全代會通過提名韓國瑜參選總統前，王金平仍未放棄參選總統，連署也持續進行，但就在韓正式獲得提名之後，台中紅派大老顏清標、黑派大老張清堂等人，卻迅速帶領市議會黨團南下，表態唯一支持韓，讓王感嘆大勢已去。

除此之外，再加上今年5月韓國瑜表態競選總統前，雲林張榮味家族、前花蓮縣長傅崐萁、台中海線顏清標家族等各地親王派人馬，早已轉向挺韓，讓王評估繼續參選下去的情勢非常不利。

近王人士透露，「郭王合作已經確定」，王近日與友人會面時，被問及郭王合作一事，不再堅持「選正的」，但強調仍會原有「二不」基調，不擔任副手、不回到立法院，改以另外形式參與大選。一位郭核心幕僚也說，郭董暫時未決定下一步該如何走，但能確定的是「郭王合」已確定，二人近日將再次密會，商討接下來參選總統布局。

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