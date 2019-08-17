參加愛心活動...6歲童遭水泥車輾壓「血濺車頭」　家屬得知真相氣炸

▲男童和媽媽去福利院獻愛心，沒想到卻發生意外。（圖／翻攝都市快報，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

浙江溫州市一名6歲男童近日去福利院參加愛心活動，途中卻被一輛水泥攪拌車輾壓，導致當場濺血身亡。據悉，該輛車的司機不僅沒有下車查看，當天下午還繼續開著同輛車去送貨，讓男童家屬當場氣炸。

綜合陸媒報導，男童12日跟著媽媽到一間福利院參加愛心活動，過程中一輛水泥攪拌車開進院內通道，意外將他撞到，並且輾壓在地。事發時，孩子的媽媽就在距離不遠的地方，目睹一切過程讓她當場心淚崩。

警方抵達後，先對現場進行勘查，隨後便將肇事陳姓司機帶走，連同水泥攪拌車一起扣押。不過男童父親表示，當天下午3時多左右到水泥車公司與相關負責人溝通，沒想到卻在一樓辦公點看見一輛和肇事車輛十分相似的車，而且車頭上還有血跡，「但是警察明明告訴我們車子被扣押了！」

▲爸爸淚崩表示，兒子平常很乖。

父親感到不解又氣憤，立刻衝進公司質問，但負責人始終沒有露面，甚至還派一個什麼都不知道的小職員來接應。據悉，男童的親屬提到，他們查看了該公司附近監視器，發現當天下午肇事車輛仍在作業，運送著第三車材料，當場氣炸舉報。

事後警方指出，當時扣押了該輛車後，便將其委託甌海區南白象金南線停車場保管，沒想到該車輛所屬公司的林姓工作人員卻私下和停車場陳姓工作人員串通，擅自將涉案車輛開走。據悉，目前警方已林某、陳某予以行政拘留7日，並處罰款200元（台幣約888元），相關案件仍進一步偵查中。