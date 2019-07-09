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他們喊：童年只有一次！提供免費玩具　台灣處處見《光線》

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▲免費贈送玩具給中低收、低收入戶及單親父母。（圖／《光線》授權使用）

▲《光線》免費贈送玩具給中低收、低收入戶及單親父母。（圖／《光線》授權使用）

實習記者曾筠淇／綜合報導

台灣有一個愛心團體《光線》，以「幫助別人、成就自己」為原則，並對願意回饋社會的企業或個人表示支持，希望讓更多需要的人受惠。7月2日，《光線》在自身粉絲團中提到，「小孩的童年只有一次」，他們免費提供多種玩具，希望能讓中低收、低收入戶或單親父母領取，使民眾就算家境困苦，也能帶走玩具，讓孩子玩得開心。

經《ETtoday新聞雲》採訪，《光線》提供免費玩具的契機源於一名弱勢朋友，這名朋友原先在自己的店舖販賣這些玩具，但因生意無力維持店租的開銷，只好收掉店鋪，而後則將這些玩具轉交給《光線》，所以有了這次贈送免費玩具的活動。

請繼續往下閱讀...

此次贈送免費玩具的活動，即日起至送完為止都可以到台中市東區附近領取，同時《光線》也不希望民眾因「免費」玩具，反而多花「昂貴」運費，所以建議需要的人親自跑一趟。除此之外，若有民眾想捐贈玩具，《光線》也因不希望運費造成民眾負擔，加上二手物品較不易送出，所以目前也不考慮接受捐贈。

▲免費贈送玩具給中低收、低收入戶及單親父母。（圖／《光線》授權使用）

▲《光線》包裝好的玩具，一半以上的箱子會有額外驚喜，如圖示中的項鍊以及價值5300元的能量杯7個。（圖／《光線》授權使用）

另外，《光線》也表示，「我們舉辦的活動幾乎都是廠商愛心相挺」，面對一些民眾提問「為什麼不直接換成現金」，或直接私訊「我要幾個」，都讓《光線》感到有些傻眼，因為不希望這份愛心被濫用，所以只會提供給「必須」、「急需」的民眾。

《光線》所辦的活動都會公告於自身粉絲團，近日也將以個人名義舉辦直播活動拍賣玩具，同時會將廠商贊助的物品夾帶進去，以一個箱子300元的金額銷售，有一半以上的箱子會有額外驚喜，至於所得則會全數捐贈給急需、急迫的朋友。《光線》也希望能有更多善良的朋友持續關注，讓台灣更溫暖。

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關鍵字：光線,免費玩具,愛心活動,台中

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