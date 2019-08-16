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吸金280萬騙球友有10％高投資報酬　竟是到澳門賭百家樂獲利　

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▲吸金280萬佯稱有高獲利，竟是到澳門賭博。（圖／達志示意圖）

▲吸金280萬佯稱有高獲利，竟是到澳門賭博。（圖／達志示意圖）

記者唐詠絮／彰化報導

章姓男子先後向羽球球友李男、李妻、李父及黃男等人簽約保證，說集資投資每月可獲得4%至10％的高報酬率，違法吸金280萬元，章男拿這筆錢到澳門賭百家樂，卻輸得精光，彰化地院審理認為，章男向不特定多數人收受款項，並約定返還本金等行為，依違犯銀行法收受銀行業務罪，判處4年徒刑。

判決書指出，章男向李男佯稱有專業投資團隊可操作金融工具獲利，李男信以為真陷於錯誤而加入投資，分別在2015年7月、9月及11月，各交付李男10萬元，並簽署下「集資理財以及合夥投資協議書」，期限分別為4年、1年、1年，約定每月為本金10%與4%等投資報酬率，以按約定給付數期投資報酬予李男，以取得信任。

日後又請李男向李父等3人遊說，交予本金100萬與150萬給章男，約定每月為本金10%與4%等投資報酬率，但至2016年5、6月間即不再給付，黃男等人始知上當受騙，向檢警報案。

法官審理時，被告章男坦承收受款項，但對於吸金犯罪事實矢口否認，辯稱已經告知李男是用數學黃金比例方式操作百家樂賭博以獲利，有一起至境外澳門等合法賭場實際操作，肆後因操作失利而資金全賠等語，辯護人為被告辯稱是由李男代為操作，被告並無詐欺或吸金之犯意。

李男證稱時表示，跟章男在羽球場認識，章男說投資的是金融商品，從來沒說過是操作百家樂賭博，而且投資協議書簽訂的是固定報酬，如果是百家樂賭博，具高度射倖性，縱有高超賭技，亦難以絕對掌握輸贏，怎可能幫忙介紹父親、親友加入投資。

法官偵查發現，李男等人每次將投資金匯入章男帳號後被告上開帳戶後，均在數日內即提領一空，且章男、李男兩人雖曾多次一起前往澳門，但難以認定所提出來的錢是花在賭博，對章男說詞難以採信。

法官審酌，章男不思循正常途徑賺取金錢花用，非法以收受投資之名義，向多數人或不特定人收受款項、吸收資金，詐取被害人李男等人金錢，致使血本無歸，受有財物損失非輕，惡性非輕，犯後否認犯行之態度、未與被害人達成民事和解賠償其損失，章男所為，犯銀行法第29條之1、第125條第1項前段及刑法第339條第1項之詐欺取財罪，依刑法第55條規定，從一重之違反銀行法非法經營收受存款業務罪處斷，依法量處其刑。

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關鍵字：澳門,百家樂,銀行法,投資

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