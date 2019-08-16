2019桃園購物節「啤酒狂歡一杯子」　同樂搶好康

▲2019桃園購物節「啤酒狂歡一杯子」，邀您同樂搶好康。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2019桃園購物節首波主題活動-「啤酒‧狂歡一杯子」，16日下午4點於桃園藝文廣場登場，為期二天。主辦單位指出，為吸引民眾購物、刺激經濟，4點推出早鳥福袋、5點有半價商品優惠及抽獎，晚間7點30分開始限量300瓶啤酒免費大放送及舞台表演等活動，歡迎大家來同樂搶好康。

市府經發局長郭裕信表示，今年的桃園購物節除了「啤酒‧狂歡一杯子」兩天的主題活動外，購物節從8月1日至11月10日到桃園200間特約店家消費，都可參加「好禮狂享曲-消費滿額抽汽車」，獎項包括迎Luxgen贊助的S3汽車、Panasonic提供的「4K智慧聯網顯示器」及其他百萬好禮要送給參與活動市民，活動獎品總價值超過台幣150萬元。

不僅如此，為擴大活動效益「2019桃園購物節」與桃園藝文特區商圈發展協會合作，從8月1日至8月31日活動期間，在商圈合作店家消費就有好康要送給大家，包含30元折抵券、嘗鮮兌換券以及啤酒兌換券等等，藝文商圈店家總計有50家業者熱情參與，今年更在藝文中心旁中正路及南平路交叉路口設置了大型的啤酒牆，歡迎大家拍照打卡抽獎，體驗購物節消費與遊逛樂趣，邀請大家前來SHOPPING同樂。

※喝酒不開車！未滿18歲者，禁止飲酒！