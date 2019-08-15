喝酒「聽說」球星收千萬打假球　名嘴節目爆料挨告遭判3月

▲中職球星陳鴻文遭名嘴爆料收錢打假球提告，法院判名嘴3個月有期徒刑。（圖／資料照）

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

自稱「社會觀察家」的名嘴建銘（本名：陳建名），在節目上爆料職棒選手陳鴻文收錢打假球，且直言「1場就送1千萬」，挨告後出庭辯稱「在酒店聽人家說的」，法官怒斥「謀取個人私益或虛名，貶損陳鴻文社會評價」，判處有期徒刑3個月，得易科罰金可上訴。

知名中職球星陳鴻文的叔叔是前兄弟象隊王牌投手「假日飛刀」陳義信。2017年的時候，陳鴻文也是兄弟象球員，但是季末捲入「五虎將事件」，遭球隊釋出，陳鴻文短暫前往澳洲發展後，現在回台為富邦悍將隊效力。

本案就發生在陳鴻文遭兄弟象釋出的同年11月7日，陳建名去錄製三立電視台節目「54新觀點」時，聲稱「傳聞是這樣子，在下半季的時候，陳鴻文跟蔣智賢(另名當時兄弟象球員)，中南部的組頭有透過白手套，送了一些錢，請他們下半季開始放水。聽說1場就送了1千萬」。

陳建名被告後出庭辯稱，他在2017年7月間，在台北市林森北路一間卡拉OK喝酒時，聽一個叫做「可樂」的人說的，但他只見過可樂一次，不知道可樂真實身分。

事後身為投手的陳鴻文防禦率下降，甚至還換了賓利轎車，落差甚大就是最好的證明，但法院審理發現，陳鴻文的賓利為貸款購買，且為中古二手車要價250萬。

法官指出，陳只憑一己之見，就杜撰不實言論，日前審結，認為陳未經查證就貶損他人名譽，依照誹謗罪判處陳有期徒刑3年，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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