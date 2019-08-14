館長宣布選2020總統！「柯文哲、吳宗憲」都回應　臉書再酸：我放心了

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記者趙蔡州／綜合報導

「館長」陳之漢13日在臉書宣布將參選2020總統大選。台北市長柯文哲14日聽到消息後一臉驚訝，面對媒體直呼「哇，那個要連署要很麻煩」，連藝人吳宗憲也回應說太棒了。而館長14日再度透過臉書，針對選總統一事發表看法，「一堆人真的認為我要選然後開酸我，看到台灣還這麼多弱智我就放心了」

▲館長14日再次在臉書發文。（圖／翻攝自館長YouTube）

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館長13日晚間7時許透過臉書宣布，「有女生說（約會）不公平，女生什麼罩杯都看得一清二楚，男生都看不出來，至於正式床戰會遇到奈米屌」，所以「本人正式宣布參選2020總統，唯一政見是未來男性約會必須赤裸下半身約會，請大家支持謝謝。」

台北市長柯文哲14日與內湖區里長座談聯訪時，就有媒體拿「館長要選總統」詢問他的觀點，他聽完消息後立刻露出驚訝的表情，先是反問媒體「館長要選總統？」接著才笑著回答「哇，那個要連署要很麻煩，不容易啊」。此外，根據《TVBS》報導，藝人吳宗憲也回應，「太棒了、加油加油」，但感覺是話中有話。

▲柯文哲笑說：「那個要連署要很麻煩，不容易啊。」（圖／記者葉南州攝）

選總統的消息延燒一天後，館長14日再次針對此事在臉書傻眼說，「看到今天新聞都報導我要選總統，重點是一堆人真的認為我要選然後開酸我，看到台灣還這麼多弱智我就放心了」。其他網友也紛紛留言，「有些人就是笑話跟現實分不清楚」、「釣魚超好玩der」、「讓台灣再次偉大！」