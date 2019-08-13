27歲媽生產後2年異常...連續2個月經期「咳血」　醫曝：「XX」移位了

▲近2個月以來，李女只要月經來就會不斷咳嗽且咳出鮮血。（示意圖／Pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖南長沙市一名27歲李姓女子生完小孩已2年，但近2個月來身體卻開始出現異常狀況，每當月經一來就會「咳血」，直到經期過後又會恢復正常。事後，她到醫院檢查才得知，原來自己患上了「子宮內膜異位症」。

綜合陸媒報導，李女生完小孩已經過了2年多，平時身體也都還不錯，不過，從去年底開始，每當月經一來，就會莫名出現咳嗽、咳鮮血的情況。據悉，她上個月還因此到家中附近的醫院求助，經過治療雖有好轉，但到下一次經期又出現同樣的情形，讓她感到相當害怕。

李女表示，去年底到附近醫院檢查，發現是雙肺異常密度灶，醫生考慮有感染病變，所以幫我消炎、止血，經過治療後狀況有好轉，雙肺異常密度灶消失，但過了3個月之後，又再次莫名咳血。雖然當時咳血量不多，但李女還是非常擔心，決定到湖南省第二人民醫院呼吸內科就診。

▲醫生表示，李女的子宮內膜移位了。（圖／翻攝錢江晚報）

事後，該院呼吸內科副主任醫師表示，經過肺部CT檢查，發現李女雙肺異常密度灶，仔細詢問病史之後，得知她2次咳血發作時都處於月經期，但在月經期過後該現象又完全消失，最後進一步檢查確定，是子宮內膜位移所導致，也就是「子宮內膜異位症」。

在了解李女的病況之後，醫生為她制定了詳細的治療方案，主要透過藥物治療來調整患內分泌系統。事後經過3個月的治療，並且複查肺部CT，李女的狀況逐漸好轉，也沒有再出現咳血的現象。