台灣基進陳柏惟來勢洶洶　顏寬恒不回應：該說的都說了

▲顏寬恒對於陳柏惟參選記者會，不予回應。（圖／顏寬恒辦公室提供）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨與台灣基進發言人陳柏惟合作，由陳參選台中市立委第二選區，挑戰現任顏寬恒，顏寬恒日前曾表示，他沒有選擇對手的權力，還是一本初衷，好好服務建設地方，12日面對陳開記者會一事，僅透過助理回答，該說的都說了，不再回應。

民進黨台中市黨部主委何明杰率16名市議員和陳柏惟12日召開記者會，表達全力力挺的決心，何明杰表示，與台灣基進合作一起抗中保台是共同的目標，也讓台中成為政黨合作抗中大聯盟的最佳典範。

陳柏惟則說，台灣正面臨三大致命病症，地方派系赤化、中國代理人深化、中國對台統戰檯面化，只要他能當選，就能達到「消炎（顏）」、「袪寒 （韓）」、「止痛（統）」功效。

顏寬恒面對民進黨和陳柏惟的共同記者會，僅透過助理表示，不再回應。

顏寬恒日前曾針對陳柏惟的參選表達過看法，顏說，他沒有選擇對手的權力，還是做好地方服務和爭取建設，謹慎以對，他還說，這個選區幅員遼闊，面積是隔壁選區（西屯南屯區）4倍，投票日不到半年，雖然陳是個好人才，但在這麼短的時間參選，能全盤了解地方需求嗎？

至於交通部長林佳龍曾說過，2014年，民進黨在這個選區是大勝，所以陳柏惟亦有一搏的機會，但是顏寬恒說，林佳龍沒提到的是2018年，民進黨是大敗的，顏認為，基層是需要長時間扎根經營的，不是說要選就選。