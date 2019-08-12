新手爸忙泡奶「失手撞死」3月大獨生女　日籍藝人葛西健二緩起訴

▲葛西健二失手害死女兒獲得檢察官處分緩起訴。（圖為資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

日籍藝人葛西健二2018年間把3個月大的女兒送醫急救，引發外界質疑他虐童，但是台北地檢署調查後，發現葛西和妻子平日就十分疼愛這個獨生女，事發時，因為葛西一手抱著女兒，一手要準備泡奶、擦嘴，忙亂中2度把重心不穩的女兒「抓」回來，結果女兒的頭撞到自己的左側鎖骨，12日依過失致死罪，處分葛西緩起訴1年，需繳交5萬元到國庫。



葛西健二的女兒2018年8月4日被送往萬芳醫院急救，醫師發現女嬰臉部有多處傷痕，且經腦部斷層掃描居然發現她顱骨骨折、併發腦水腫狀況危急，後來於8日搶救後不治。

事發後，葛西健二在臉書上聲明，自己是新手爸爸，不小心手滑讓女兒3次落地，撞擊到鎖骨「寶貝女兒發生不幸的意外。員警存疑「根本沒聽過女嬰撞父親鎖骨導致顱骨骨折的意外案例」。另一方面，檢察官更下令葛西夫妻到警局採集尿液樣本，釐清夫妻倆是否有吸食毒品或服用違禁藥物，才導致情緒失控發生家暴虐童意外的可能。

結果調查發現，當時葛西接手照顧小孩，讓妻子可以和妹妹出去吃飯，結果葛西一手抱著女兒，一手要準備泡奶、擦嘴，忙亂中2度把重心不穩的女兒「抓」回來，女兒的頭撞到自己的左側鎖骨，醫院電腦斷層檢查也發現，小孩子的確有中樞神經軸突損傷等，傷勢和葛西描述的照護疏失吻合。