迷你手槍僅5公分…一開槍卻爆猛烈火花　瞬間裂破汽水罐！

▲手槍跟子彈都非常迷你，但威力不可小覷。（圖／翻攝自YouTube／The Slow Mo Guys）

記者林瑩真／綜合外電報導

手槍有著強大殺傷力，但若縮小了，殺傷力會減弱嗎？YouTuber Gav和Dan就以僅僅5公分的迷你手槍實測，慢動作拍攝開槍的一瞬間，以及記錄迷你手槍的驚人殺傷力。

Gav和Dan實測一個跟25分美元硬幣差不多大的迷你手槍，接著拿出鑷子，將更迷你的子彈填入，不僅填裝子彈上膛困難，想要開槍，還得用手緊緊抓住這把迷你手槍，用指甲摳動板機才能順利完成動作。

起初，他們用迷你射靶嘗試，誰料迷你手槍的威力絲毫不比一般手槍差，開槍的一瞬件也爆出火花，被打中的射靶也順勢向後方倒去。慢動作再看一次，更顯示出迷你手槍的驚人威力以及高速。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

但實驗尚未結束，他們接下來的目標分別是汽水罐及樂高玩具，汽水罐被射中瞬間立刻噴出汽水，罐瓶甚至整個裂成兩半；至於樂高，則是被射到斷臂、頭盔噴飛，再次證明迷你手槍也不可小覷。

事實上，該實驗是去年10月上傳的影片，不過近來又引起網友討論。網友留言好奇「這能當項鍊通過機場安檢嗎」、「小槍還有這等殺傷力，嚇到我了」、「蜘蛛已經很危險了，為什麼我們還要製造這個尺寸的武器」、「我們怎麼知道你們不是2個巨人在操作普通尺寸的槍」、「警察：身上有帶武器嗎？有」。