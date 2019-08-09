屏東黃淑女從美容業轉型從農　種出九層塔女王

▲屏東黃淑女從美容業轉型從農，成為九層塔女王 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

擁有10公頃多農場的屏東縣萬丹鄉黃淑女，有5公頃是種九層塔，經產銷履歷認證，訂單接不完，讓小小不起眼的九層塔，創造數百萬商機。

50幾歲的黃淑女，家裡原本務農，因不喜歡種田，喜歡打扮的她，就唸了美容學校也當了高職美容科老師，23年前看到農民種出來的蔬菜品質差異很大，常被客訴，家人希望她回來幫忙，就這樣她踏入農業界。

黃淑女不喜歡農藥味，所以務農後就規劃從慣型慢慢提昇到有機階段，現在農場種植地瓜葉、小白菜、青江菜等數十種葉菜類，有戶外種植及溫室栽培，依菜種不同屬性分批種植，而5公頃多的九層塔則是申請到產銷履歷驗證，針對市場需求而不同管理方式，主要銷往學校用膳及市場通路。

雖九層塔的面積不是最大，卻創造不少商機。她說，九層塔特殊香氣，用在各種料理上有提味及加分作用，可以當主材料，她透過專業廚師開發九層塔雞肉湯、煎蛋等等，當然材料絕對不能少了九層塔，這可是華人家庭必備餐飲食材。

黃淑女說，九層塔管理不難，只要陽光充足、排水良好適當肥培管理，就能長出清脆茂密的九層塔，一排一排的九層塔狀似茶園，分批採收，15天採一次，1分地可採600斤，一個月約1200斤，只要管理得當，每天有新葉，每天都有錢賺。

黃淑女的農場銷售成果越來越響亮，很多通路商都來合作，但缺工問題讓她無法大步前進，最近她發展出另一種合作模式，以「訂做」概念，如果有退休人員或是想發展事業第二春，對從農有興趣的人，自己找到土地就可以和她合作，黃淑女提供菜苗資材及輔導栽種，提供技術，申請有機驗證，全數交給農場以合理收購，創造三贏局面。黃淑女的手機：0932-809-060。