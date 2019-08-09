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著重「維護安全穩定」能力　陸公安部開展全國實戰大練兵

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▲廣東公安深圳亮劍誓師。（圖／翻攝自《新華社》）

▲大陸近來加強公安訓練，圖為廣東公安「深圳亮劍」行動誓師大會。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

香港警民衝突持續發生之際，大陸當局近日部署在全國公安機關開展全警實戰大練兵，訓練內容著力於提高防範重大風險、維護安全穩定的能力水平。於此之前，廣東公安曾在6日舉行夏季練兵動員大會，現場有1.2萬名各種警力參與。

《人民公安報》微信公眾號報導，公安部近日印發《關於2019年至2022年開展全警實戰大練兵的指導意見》，其中強調這次練兵「要堅持全員參與，加強全警基本訓練」，以及要堅持練戰結合，突出加強應急處突實戰協同訓練，切實提高快速反應、高效處置和應對復雜情況、駕馭復雜局勢的能力水平。

▲廣東公安深圳亮劍誓師。（圖／翻攝自《新華社》）

▲公安這次訓練著重「維護安全穩定」能力。（圖／翻攝自《新華社》）

於此之前，廣東公安6日在鄰近香港的深圳舉行夏季大練兵「深圳亮劍」行動誓師大會，現場結集1.2萬名交警、特警等各種警力，進行特警科目演練、突發事件應急處置等演練。

▲廣東公安深圳亮劍誓師。（圖／翻攝自《新華社》）

▲廣東公安「深圳亮劍」行動誓師大會。（圖／翻攝自《新華社》）

《澎湃新聞》報導，當天現場還有50輛裝甲車，200輛衝鋒車，1200台鐵騎摩托車，5架直升機，8艘船艇、2輛水路兩棲車以及其他裝備分列周圍。

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關鍵字：公安,深圳亮劍

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