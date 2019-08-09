利奇馬刷過北台灣　日本發出警報「嚴防大浪」上海啟動防颱機制

▲利奇馬颱風警報單。（圖／翻攝中央氣象局）

記者張靖榕／綜合外電報導

強烈颱風「利奇馬」（Lekima）正緩慢經過北台灣，預料今（9日）白天風雨將會更明顯。面對強烈颱風來襲，日本方面針對高浪及雷雨發出警報；即便利奇馬已經經過台灣東部宮古島，後續的雨量仍然強勢，沖繩一名官員指出，可能會有嚴重的災情出現。

根據《CNN》報導，日本氣象廳早先已針對宮古島到沖繩地區，發出高浪、雷雨、風暴潮等警報；《新華社》報導，中國大陸也對福建、江蘇及上海都會區發出警報，要求當地官員提前準備颱風應對機制。

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▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

台灣中央氣象局8日發布陸警，也針對極端氣象警告北部及東部海岸船隻。利奇馬颱風5：30時，中心位置在台北東北東方約260公里海面上，以每小時16公里速度向西北進行，近中心最大風速16級風、瞬間最大陣風17級風以上。利奇馬已經進入台灣北部及東北部陸地，對台中以北地區及宜蘭、花蓮、馬祖構成威脅。此颱風未來強度仍有減弱的趨勢。

其暴風圈正逐漸進入臺灣北部及東北部陸地，對台中、苗栗、新竹、桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮及馬祖將構成威脅。目前宜蘭、新北市、新竹、台中、桃園、屏東等縣市都已有觀測站測得破百雨勢。