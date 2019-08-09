神人超狂解析阿華田、美祿差異！　除可可以外還有「驚人一味」

▲知名品牌「阿華田」深受許多大人、小孩喜愛。（圖／翻攝自Facebook／阿華田台灣 Ovaltine Taiwan）

實習記者曾筠淇／綜合報導

「美祿」和「阿華田」是許多大人、小孩都愛喝的可可老品牌，雖然美祿和阿華田各有擁護者，但也有人認為兩者味道相似、喝不出差異。一名網友近日發文詢問「這兩種到底差在哪？」文章一出，立刻引發網友熱議，還有內行人出面神分析。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發文，他說自己肚子痛時，會想喝些熱飲，「美祿跟阿華田看起來都很健康，上面都寫有加麥芽、有加維生素，我是喝不太出什麼差異啦，就都麥芽巧克力。」原PO還表示，他只知道有美祿恐龍，但沒有阿華田恐龍；手搖飲料店「50嵐」有賣阿華田，但沒有賣美祿，因此，好奇心起的他便發文詢問，「兩者到底差在哪？」

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▲知名品牌「美祿」也不遑多讓，擁有不少死忠粉絲。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，就有不少網友紛紛留言表示，「美祿的粉我都直接吃，阿華田直接吃不好吃」、「阿華田就奶味比較重，美祿巧克力味重」、「都一樣，都是糖水」、「美祿巧克力味，阿華田麥芽味」、「阿華田比較像麥芽可可，美祿則是巧克力牛奶」，也有網友歪樓回應，「差在名字不一樣！」

此外，還有一位行家在留言處指出，「阿華田是瑞士人發明的，美祿是澳洲人發明的。」據悉，阿華田在1904年起源於瑞士，原名是Ovomaltine，取自其自然原料「麥芽」的拉丁文，屬於麥芽飲品；美祿則是1934年起源於澳大利亞，雖然同樣有添加麥芽，但大多數人還是將其歸類於可可飲品。

這篇文章也立刻將網友劃分成美祿派和阿華田派，兩樣巧克力飲品都有各自的擁護者喜愛，至於哪個比較好喝、大家更喜歡哪一種，就見仁見智了。