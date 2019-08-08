更新／陸警再納馬祖！利奇馬暴風圈擴大「最快22時觸陸」

▲利奇馬颱風持續增強。（圖／取自RAMMB）

記者胡順惠／台北報導

強颱利奇馬持續逼近北台灣，暴風圈半徑280公里，近中心最大風速每秒53公尺，氣象局除了針對台中、苗栗、新竹、桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮9縣市發布陸上颱風警報，現在再新增馬祖，也增加大豪雨地區，包含新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣。中央預報員課長羅雅尹表示，今日晚間22時至23時暴風圈就有機會觸陸。

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▲課長羅雅尹說明利奇馬颱風。（圖／記者呂佳賢攝）

羅雅尹指出，暴風圈目前已經進入台灣東半部近海，新增馬祖地區，北部在暴風圈內，有些地方會出現10級強陣風，沿海有機會出現9至10級強陣風；降雨部分，今天到明天一整天都是影響最大的時候，尤其是雪山山脈迎風面，北部降雨仍是最多，南部也會顯著增加，台中宜蘭山區降雨要特別注意石鬆動，花蓮台東影響相對較小。

利奇馬颱風21時中心位在台北東方約350公里海面上，以時速18公里速度，持續向西北前進，近中心最大風速每秒53公尺，相當於 16 級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17 級風以上；7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑100公里，預測9日晚間8時其中心來到台北北北東方約220公里海面上。

【警戒區域】

陸上：台中、苗栗、新竹、桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮、馬祖應嚴加戒備並防強風豪雨。

海上：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東半部海面（含蘭嶼、綠島）航行作業船隻應嚴加戒備。